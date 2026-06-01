Tujuh Seri Moto3 2026: Veda Ega Sudah Cetak Sejarah, Kini Berburu Status Rookie Terbaik

JawaPos.com - Tujuh seri pertama Moto3 2026 menghadirkan gambaran lengkap tentang perjalanan seorang rookie di level tertinggi balap motor dunia. Ada catatan sejarah, podium, rekor, kecelakaan, hingga persaingan ketat yang membuat nama Veda Ega Pratama terus menjadi sorotan.

Pembalap 17 tahun asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu datang ke Kejuaraan Dunia Moto3 dengan bekal prestasi mentereng dari Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup.

Namun, persaingan di Grand Prix menghadirkan tantangan berbeda yang menguji konsistensi serta kematangan seorang pembalap muda.

Sejak debut di GP Thailand pada 1 Maret lalu, Veda langsung menunjukkan bahwa dirinya layak berada di grid Moto3. Mengendarai Honda NSF250RW milik Honda Team Asia, ia finis kelima di Sirkuit Chang International Circuit, Buriram.

Hasil tersebut menjadi salah satu debut terbaik yang pernah dicatatkan pembalap pendatang baru dalam beberapa musim terakhir.

Momentum itu berlanjut ke GP Brasil. Di sana, Veda menorehkan sejarah yang selama ini belum pernah dicapai pembalap Indonesia. Finis ketiga membuatnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix. Dalam dua seri awal saja, Veda sudah mengoleksi 27 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara Moto3.

Namun, perjalanan musim perdananya tidak selalu berjalan mulus. GP Amerika Serikat di Austin menjadi titik balik pertama. Setelah kembali tampil impresif dalam kualifikasi dengan menempati posisi start keempat, Veda mengalami highside pada lap kelima dan gagal finis.