Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 2 Juni 2026 | 19.10 WIB

Jadwal Indonesia Open 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: 11 Wakil Indonesia Siap Berlaga!

Putri KW berselebrasi di Uber Cup 2026 / PBSI

JawaPos.com - Jadwal gelaran BWF Indonesia Open 2026 akan dimulai pada Selasa, 2 Juni 2026 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari pertama, 11 wakil Indonesia siap berlaga demi meraih gelar BWF Super 1000.

Dimulai pukul 09.00 WIB, pada court 1 akan menampilkan sejumlah pemain unggulan Merah Putih. Jonatan Christie mendapat tantangan dari wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh di laga pembuka 32 besar.

Selain Jojo, Alwi Farhan juga akan membawa panji tunggal putra tanah air dan akan berhadapan dengan lawan tangguh asal India, Lakshya Sen pada babak pertama.

Sementara itu juara ganda putra turnamen BWF Thailand Masters 2026, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bersiap hadapi perlawanan Lee Jhe-Huei/yang Po-Hsuan dari Taipei.

Adapun para badminton lovers dapat menonton perjuangan para wakil tanah air melalui siaran langsung MNCTV dan live streaming aplikasi Vidio.

Jadwal Polytron Indonesia Open 2026

Selasa, 2 Juni 2026

Court 1

Match 5: Jonatan Christie (Indonesia) [5] vs Jia Heng Jason Teh (Singapura)

Match 6: Febriana Dwipuji Kusuma / Meilysa Trias Puspitasari (Indonesia) vs Treesa Jolly / Gayatri G. Pullela (India)

