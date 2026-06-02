Jadwal Indonesia Open 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: 11 Wakil Indonesia Siap Berlaga!

Putri KW berselebrasi di Uber Cup 2026 / PBSI
JawaPos.com - Jadwal gelaran BWF Indonesia Open 2026 akan dimulai pada Selasa, 2 Juni 2026 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari pertama, 11 wakil Indonesia siap berlaga demi meraih gelar BWF Super 1000.
Dimulai pukul 09.00 WIB, pada court 1 akan menampilkan sejumlah pemain unggulan Merah Putih. Jonatan Christie mendapat tantangan dari wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh di laga pembuka 32 besar.
Baca Juga:20 Laga Nahan Sakit, Kiko Carneiro Beberkan Kondisi yang Membuatnya Tinggalkan Persik Kediri
Selain Jojo, Alwi Farhan juga akan membawa panji tunggal putra tanah air dan akan berhadapan dengan lawan tangguh asal India, Lakshya Sen pada babak pertama.
Sementara itu juara ganda putra turnamen BWF Thailand Masters 2026, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bersiap hadapi perlawanan Lee Jhe-Huei/yang Po-Hsuan dari Taipei.
Adapun para badminton lovers dapat menonton perjuangan para wakil tanah air melalui siaran langsung MNCTV dan live streaming aplikasi Vidio.
Selasa, 2 Juni 2026
Court 1
Match 5: Jonatan Christie (Indonesia) [5] vs Jia Heng Jason Teh (Singapura)
Match 6: Febriana Dwipuji Kusuma / Meilysa Trias Puspitasari (Indonesia) vs Treesa Jolly / Gayatri G. Pullela (India)
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa