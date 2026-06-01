Zverev Diuji Jodar Si Bintang Muda dalam Perempat Final French Open

JawaPos.com - Alexander Zverev mengatasi awal yang sulit untuk lolos ke perempat final French Open. Dia bakal diuji bintang tenis muda yang sedang naik daun Rafael Jodar.

Petenis nomor 3 dunia itu mengalahkan Jesper de Jong 7-6(3), 6-4, 6-1 di Lapangan Philippe-Chatrier pada babak keempat, Minggu (31/5), untuk keenam kalinya berturut-turut mencapai delapan besar turnamen Grand Slam di Paris.

"Awalnya agak sulit. Saya tidak mengawalinya dengan baik, sebaliknya dia mengawali dengan sangat cepat dan sangat bagus. Tetapi begitu saya menemukan ritme saya sendiri, saya merasa sangat nyaman di lapangan dan itu adalah hal terpenting bagi saya," kata Zverev seperti dikutip laman ATP dilansir dari Antara.

Zverev sempat tertinggal 0-3 dari peringkat 106 dunia itu, tetapi unggulan kedua itu balik memenangkan laga ini setelah menghabiskan waktu dua jam 14 menit. "Saya merasa permainan saya sudah bagus, sekarang tinggal menunjukkannya di lapangan pertandingan," ujar Zverev.

Petenis Jerman berusia 29 tahun itu semakin mendekati trofi Grand Slam pertama dengan mengkonversi empat dari tujuh break point yang ia dapatkan dari De Jong. Finalis tiga kali Grand Slam yang termasuk French Open 2024 itu adalah salah satu dari dua petenis Top 10 yang tersisa bersama peringkat enam dunia Felix Auger-Aliassime.

Zverev akan menghadapi Jodar, yang sedang dalam performa terbaiknya, setelah petenis berusia 19 tahun itu mengalahkan Pablo Carreno Busta dengan skor 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. "Dia pemain muda yang sangat berbakat," kata Zverev tentang Jodar, yang telah meraih 19 kemenangan di lapangan tanah liat pada 2026, terbanyak di tur.

"Saya harus percaya pada diri sendiri dan saya siap menghadapinya," sambung dia.