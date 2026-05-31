Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 31 Mei 2026 | 23.56 WIB

Hasil Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 8, Hakim Danish Podium 3 di Sirkuit Mugello

Veda Ega Pratama saat tampil pada balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dan berhasil finis di posisi kedelapan setelah melakukan comeback impresif. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi kedelapan pada balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026).

Memulai lomba dari posisi ke-12, rider Honda Team Asia itu menunjukkan mental kuat dengan bangkit dari posisi ke-16 sebelum akhirnya mengamankan delapan besar dan meraih tambahan poin penting di klasemen.

Bagaimana Perjalanan Veda Ega Pratama di Awal Balapan?

Veda Ega Pratama langsung menghadapi persaingan ketat sejak lampu start padam di Sirkuit Mugello.

Sementara Joel Kelso memimpin balapan dan Hakim Danish membuntuti di posisi kedua, Veda perlahan menembus kelompok depan hingga berada di urutan kesembilan.

Memasuki lap kedua, pebalap asal Yogyakarta tersebut terlibat duel sengit dengan Adrian Fernandez untuk memperebutkan posisi kesembilan. Fernandez akhirnya mampu menyalip Veda dan mempertahankan posisinya di depan.

Situasi semakin sulit pada lap ketiga ketika sejumlah pebalap berhasil melewati Veda. David Munoz, Scott Ogden, dan Marco Morelli membuat posisi rider Honda Team Asia itu terus merosot di tengah ketatnya persaingan.

Mengapa Veda Ega Sempat Terpuruk ke Posisi 16?

Memasuki lap kelima, performa Veda belum menemukan ritme terbaiknya. Ia bahkan turun hingga posisi ke-16 dan berada tepat di belakang Jesus Rios.

Di tengah balapan, insiden terjadi di tikungan kelima yang melibatkan Rico Salmela. Pebalap Red Bull KTM Tech3 tersebut mengalami high side hingga terlempar ke area gravel dan tidak mampu melanjutkan lomba.

Kecelakaan Salmela memberikan keuntungan bagi sejumlah pebalap di belakang, termasuk Veda. Posisi pebalap Indonesia itu naik satu tingkat dan mulai membuka peluang untuk kembali masuk ke kelompok depan.

