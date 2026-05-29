Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026! Siap Kembali Buktikan Memori Manisnya di Sirkuit Mugello

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Italia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di Catalunya. Dia kini memburu hasil besar di Sirkuit Mugello, Italia, bersama Honda Team Asia.

Veda Ega Pratama ingin melanjutkan momentum positif sekaligus mengulang memori manisnya saat meraih dua kemenangan di lintasan legendaris tersebut tahun lalu. Rider Honda Team Asia itu menjadikan sirkuit Mugello sebagai salah satu trek favoritnya sepanjang karir balap. Karakter lintasan yang cepat dan teknis dianggap sangat cocok dengan gaya balap agresifnya di kelas Moto3.

Performa Veda Ega Pratama Terus Menanjak Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Italia 2026 dengan modal hasil positif pada seri sebelumnya di Catalunya. Saat itu, pembalap Honda Team Asia asal Gunungkidul tersebut sukses melakukan comeback luar biasa dari posisi start belakang hingga finis di peringkat kedelapan.

Hasil di Catalunya menjadi sinyal kuat perkembangan performa Veda sepanjang musim ini. Konsistensinya juga terlihat di klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 58 poin dan menempati posisi kelima.

“Saya tiba di Mugello dengan perasaan yang sangat positif setelah balapan terakhir. Selangkah demi selangkah kami meningkat setiap akhir pekan,” kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (29/5).

“Di Catalunya kami sekali lagi menunjukkan bahwa bahkan memulai dari belakang pun kami dapat berjuang kembali dan tetap dekat dengan kelompok depan,” tambah dia.

Chemistry dengan Tim Jadi Kunci Peningkatan performa Veda Ega Pratama tidak lepas dari perkembangan adaptasinya bersama motor Honda milik Honda Team Asia. Pembalap berusia 17 tahun tersebut merasa semakin nyaman dengan karakter motor yang digunakannya musim ini.

Selain faktor teknis, komunikasi dengan kru tim juga disebut semakin solid di setiap balapan. Chemistry yang terus berkembang membuat Veda semakin percaya diri menghadapi tekanan ketat persaingan Moto3 2026.