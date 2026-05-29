Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026! Siap Kembali Buktikan Memori Manisnya di Sirkuit Mugello

Veda Ega Pratama memburu hasil besar pada Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello setelah tampil impresif di Catalunya. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Italia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di Catalunya. Dia kini memburu hasil besar di Sirkuit Mugello, Italia, bersama Honda Team Asia.
Veda Ega Pratama ingin melanjutkan momentum positif sekaligus mengulang memori manisnya saat meraih dua kemenangan di lintasan legendaris tersebut tahun lalu. Rider Honda Team Asia itu menjadikan sirkuit Mugello sebagai salah satu trek favoritnya sepanjang karir balap. Karakter lintasan yang cepat dan teknis dianggap sangat cocok dengan gaya balap agresifnya di kelas Moto3.
Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Italia 2026 dengan modal hasil positif pada seri sebelumnya di Catalunya. Saat itu, pembalap Honda Team Asia asal Gunungkidul tersebut sukses melakukan comeback luar biasa dari posisi start belakang hingga finis di peringkat kedelapan.
Baca Juga:Honda Team Asia Bongkar Kondisi Veda Ega Pratama, Sinyal Kejutan Besar di Moto3 Italia 2026?
Hasil di Catalunya menjadi sinyal kuat perkembangan performa Veda sepanjang musim ini. Konsistensinya juga terlihat di klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 58 poin dan menempati posisi kelima.
“Saya tiba di Mugello dengan perasaan yang sangat positif setelah balapan terakhir. Selangkah demi selangkah kami meningkat setiap akhir pekan,” kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (29/5).
“Di Catalunya kami sekali lagi menunjukkan bahwa bahkan memulai dari belakang pun kami dapat berjuang kembali dan tetap dekat dengan kelompok depan,” tambah dia.
Baca Juga:Hasil FP1 Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama P20, Hakim Danish Bikin Kejutan di Trek Basah Mugello
Peningkatan performa Veda Ega Pratama tidak lepas dari perkembangan adaptasinya bersama motor Honda milik Honda Team Asia. Pembalap berusia 17 tahun tersebut merasa semakin nyaman dengan karakter motor yang digunakannya musim ini.
Selain faktor teknis, komunikasi dengan kru tim juga disebut semakin solid di setiap balapan. Chemistry yang terus berkembang membuat Veda semakin percaya diri menghadapi tekanan ketat persaingan Moto3 2026.
“Kepercayaan diri dengan motor semakin meningkat dan komunikasi dengan tim juga semakin kuat di setiap balapan,” jelas Veda.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek