Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Minggu, 10 Mei 2026 | 19.11 WIB

Bikin Kejutan di Italian Open 2026, Dino Prizmic Tak Menyangka Bisa Kalahkan Novak Djokovic

Dino Prizmic. (Dok. ATP)

JawaPos.com - Dino Prizmic mencatat kemenangan terbesar dalam kariernya. Dia menang 2-6, 6-2, 6-4 atas Novak Djokovic pada babak kedua Italian Open, Jumat (8/5).

Seusai laga, petenis 20 tahun asal Kroasia itu masih sulit mempercayai hasil tersebut. Sebab, Djokovic bukan hanya berstatus unggulan, tapi juga sosok yang sejak lama jadi panutannya.

“Saya tidak punya kata-kata. Saya tidak pernah berpikir suatu hari nanti bisa memenangkan pertandingan melawan dia, tetapi hari ini itu terjadi,” ujar Prizmic saat konferensi pers dikutip dari Puntode Break.

“Ini momen luar biasa bagi saya. Sangat luar biasa bisa berbagi lapangan dengan legenda seperti Novak.”

Bagi Prizmic, sosok Djokovic memang terasa spesial. Dua tahun lalu, dia menjalani debut grand slam di Australian Open 2024 dengan menghadapi petenis asal Serbia tersebut. Saat itu, Prizmic kalah 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Kemenangan di Roma kemarin membuat head-to-head keduanya menjadi imbang 1-1.

“Sekarang saya harus bisa menerima hasil ini, karena dua hari lagi saya sudah harus bertanding lagi. Jadi, saya perlu segera rileks, menenangkan diri, beristirahat, dan memulihkan kondisi sebaik mungkin.”

