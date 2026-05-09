Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Banu Adikara
Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.50 WIB

Pesepeda Indonesia Dominasi Lintang Flores 2026, Juney Hanafi Juara Setelah Tempuh 1.034 Km

Peserta event ultra cycling Lintang Flores 2026 berinteraksi dengan warga sekitar. (Istimewa) - Image

Peserta event ultra cycling Lintang Flores 2026 berinteraksi dengan warga sekitar. (Istimewa)

JawaPos.com - Ajang ultra cycling internasional Lintang Flores 2026 resmi berakhir setelah batas cut-off time (COT) ditutup pada Kamis (7/5/2026) pukul 10.00 WITA. Sebanyak 20 ultra cyclist dari berbagai negara berhasil mencapai garis finis di Ta’aktana Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo.

Tahun ini menjadi momen spesial bagi Indonesia setelah tiga posisi teratas berhasil diraih pesepeda nasional. Ultra cyclist asal Malang, Juney Hanafi, keluar sebagai juara usai menuntaskan rute sejauh 1.034 kilometer dengan elevasi 19.000 meter dalam waktu 79 jam 5 menit.

Dua posisi berikutnya ditempati Muhammad Ghanez Athoriq dan Muhammad Irwan dengan catatan waktu masing-masing 80 jam 21 menit dan 82 jam 5 menit. Sementara finisher wanita tercepat diraih pesepeda asal Belanda, Charlotte Troost, dengan waktu 87 jam 48 menit.

Juney mengaku medan Flores menjadi tantangan terbesar selama perlombaan.
“Rutenya luar biasa—naik turun gunung dan pantai ratusan kali. Untuk yang akan ikut, siap-siap nanjak,” ujarnya.

Ia bahkan sempat mendorong sepedanya saat memasuki kilometer akhir karena medan yang semakin berat. Sepanjang perjalanan, Juney mengandalkan bekal sederhana seperti kurma dan nasi kuning.

Penuh Perjuangan

Tak hanya lintasan, perjalanan menuju titik start juga penuh perjuangan. Juney bersepeda dari Malang ke Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan laut selama sekitar 30 jam menuju Labuan Bajo.

Penggagas Lintang Flores, Renaldus Iwan Sumarta, menyebut dominasi pesepeda Indonesia tahun ini menunjukkan perkembangan komunitas ultra cycling di tanah air.

“Tahun ini istimewa, karena podium pertama hingga ketiga diraih pesepeda Indonesia. Ini menegaskan semangat ultra cycling yang kian tumbuh di tanah air,” kata Iwan.

Menurutnya, karakter alam Flores dengan tanjakan panjang, cuaca ekstrem, dan rute berat menjadi ujian utama bagi para peserta.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Susuri Salah Satu Geopark Tercantik Dunia Jelang Ajang Balap Sepeda GFNY Belitung 2026 - Image
Sports

Susuri Salah Satu Geopark Tercantik Dunia Jelang Ajang Balap Sepeda GFNY Belitung 2026

Minggu, 8 Februari 2026 | 19.30 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore