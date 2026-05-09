Pesepeda Indonesia Dominasi Lintang Flores 2026, Juney Hanafi Juara Setelah Tempuh 1.034 Km

JawaPos.com - Ajang ultra cycling internasional Lintang Flores 2026 resmi berakhir setelah batas cut-off time (COT) ditutup pada Kamis (7/5/2026) pukul 10.00 WITA. Sebanyak 20 ultra cyclist dari berbagai negara berhasil mencapai garis finis di Ta’aktana Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo.

Tahun ini menjadi momen spesial bagi Indonesia setelah tiga posisi teratas berhasil diraih pesepeda nasional. Ultra cyclist asal Malang, Juney Hanafi, keluar sebagai juara usai menuntaskan rute sejauh 1.034 kilometer dengan elevasi 19.000 meter dalam waktu 79 jam 5 menit.

Dua posisi berikutnya ditempati Muhammad Ghanez Athoriq dan Muhammad Irwan dengan catatan waktu masing-masing 80 jam 21 menit dan 82 jam 5 menit. Sementara finisher wanita tercepat diraih pesepeda asal Belanda, Charlotte Troost, dengan waktu 87 jam 48 menit.

Juney mengaku medan Flores menjadi tantangan terbesar selama perlombaan.

“Rutenya luar biasa—naik turun gunung dan pantai ratusan kali. Untuk yang akan ikut, siap-siap nanjak,” ujarnya.

Ia bahkan sempat mendorong sepedanya saat memasuki kilometer akhir karena medan yang semakin berat. Sepanjang perjalanan, Juney mengandalkan bekal sederhana seperti kurma dan nasi kuning.

Penuh Perjuangan Tak hanya lintasan, perjalanan menuju titik start juga penuh perjuangan. Juney bersepeda dari Malang ke Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan laut selama sekitar 30 jam menuju Labuan Bajo.

Penggagas Lintang Flores, Renaldus Iwan Sumarta, menyebut dominasi pesepeda Indonesia tahun ini menunjukkan perkembangan komunitas ultra cycling di tanah air.

“Tahun ini istimewa, karena podium pertama hingga ketiga diraih pesepeda Indonesia. Ini menegaskan semangat ultra cycling yang kian tumbuh di tanah air,” kata Iwan.