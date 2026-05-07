Resmi! Sergio Veloso Tangani Timnas Voli Putra Indonesia, Dikontrak Jangka Pendek Jelang AVC Men’s Cup 2026

JawaPos.com - Teka-teki sosok pelatih baru timnas voli putra Indonesia akhirnya terjawab. PP PBVSI resmi menunjuk pelatih asal Brasil, Sergio Veloso. Dia resmi menggantikan Jeff Jiang Jie.

Kepastian itu diperoleh Jawa Pos dari Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Wakabid Binpres) PP PBVSI Loudry Maspaitella. Kepada Jawa Pos, Loudry membenarkan penunjukan Sergio Veloso sebagai pelatih baru timnas voli putra Indonesia.

“Yup correct,” ujar Loudry.

Loudry juga mengungkapkan durasi kontrak Sergio Veloso bersama timnas voli putra Indonesia. Menurut dia, kontrak sang pelatih maksimal berdurasi jangka pendek. “Paling lama setahun. Bisa juga kurang, tergantung hasil di 2026 ini,” tambah Loudry.

Penunjukan Sergio Veloso menjadi bagian dari langkah PBVSI mempersiapkan tim menghadapi kalender kompetisi internasional sepanjang 2026. Salah satu agenda terdekat adalah AVC Men’s Cup 2026 yang akan berlangsung di India pada Juni mendatang.

Turnamen tersebut sekaligus akan menjadi debut resmi Sergio Veloso bersama Rivan Nurmulki dkk.

Terkait proses adaptasi, Sergio Veloso diyakini tidak menemukan kendala berarti. Dia bukan nama asing di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, dia pernah menangani timnas voli putra Filipina. Pengalaman tersebut dinilai menjadi nilai tambah, karena dia diprediksi tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan kultur bola voli Asia.

Secara rekam jejak, Sergio Veloso juga dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia kepelatihan bola voli. PBVSI berharap kehadirannya mampu mendongkrak performa timnas Indonesia di level Asia.