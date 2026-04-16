Digelar di Ancol, Jakarta Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers Rallycross World Cup 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4). (Banu Adikara/JawaPos.com)
JawaPos.com – Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang FIA Rallycross World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 Desember 2026 di Sirkuit E-Prix Ancol, Jakarta. Event ini menjadi yang pertama di dunia sekaligus debut rallycross di Asia Tenggara.
Penyelenggaraan ini merupakan bagian dari strategi global Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) untuk memperluas jangkauan rallycross ke pasar baru di luar Eropa. Indonesia dipilih sebagai lokasi ekspansi perdana di kawasan Asia Tenggara.
Rallycross sendiri merupakan cabang motorsport yang menggabungkan reli dan balap sirkuit dengan lintasan campuran aspal dan tanah. Format ini dikenal menghadirkan balapan cepat dan kompetitif dengan duel langsung antar pembalap.
Founder SARGA Group, Aryo PS Djojohadikusumo, menyebut ajang ini sebagai momentum penting bagi Indonesia.
“Bermitra dengan FIA, SARGA.CO sangat antusias dapat menghadirkan FIA Rallycross World Cup perdana di dunia ke Jakarta, Indonesia. Ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia, khususnya Jakarta, karena menjadi negara dan kota pertama di dunia yang bertindak sebagai sebagai tuan rumah ajang rallycross world cup. Kami juga telah mengajukan agar pembalap Indonesia dapat berpartisipasi dalam ajang ini,” ujarnya.
Sirkuit E-Prix Ancol nantinya akan disesuaikan menjadi lintasan rallycross berstandar internasional dengan kombinasi permukaan yang menantang.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut positif penunjukan tersebut.
“Jakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup perdana di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Ajang ini akan memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sportainment global. Kami berharap event ini dapat menarik pembalap terbaik dunia serta disaksikan oleh penggemar dari berbagai negara, baik secara langsung maupun melalui siaran global. Selain itu, penyelenggaraan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 dan target menjadi top 50 global city,” ungkapnya.
Saat ini, kejuaraan rallycross masih didominasi seri di Eropa, seperti di Latvia, Hungaria, hingga Portugal. Kehadiran seri di Jakarta menjadi langkah ekspansi ke pasar baru dengan basis penggemar yang terus berkembang.
FIA Sporting Manager Rallycross, James Nixon, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga ini.
