Hat-trick Bruno Fernandes Antar Manchester United Menang Telak dari Ipswich di Old Trafford

Bruno Fernandes (The Guardian)
JawaPos.com – Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk menghancurkan Ipswich dalam pertandingan kandang yang diwarnai penampilan gemilang Bruno Fernandes.
Dilansir dari laman The Guardian pada Senin (31/8), Kapten Setan Merah tersebut mencetak hat-trick dan menjadi motor kebangkitan tim asuhan Michael Carrick setelah Ipswich sempat unggul melalui gol Leif Davis pada menit ke-29.
Fernandes menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui tendangan keras kaki kiri yang mengubah momentum pertandingan.
Manchester United tampil dominan pada babak kedua dan mencetak tiga gol dalam waktu 12 menit untuk membalikkan keadaan.
Gol bunuh diri Jacob Greaves, eksekusi penalti Fernandes, serta penyelesaian jarak dekat sang kapten membawa United menjauh dari tekanan Ipswich.
Fernandes kemudian melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-66 sebelum Bryan Mbeumo menambah gol kelima melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-82.
Kemenangan tersebut menjadi respons positif Manchester United setelah sebelumnya mengalami kekalahan 0-2 dari Hull.
Meski lini pertahanan United masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang dimanfaatkan Ipswich untuk mencetak gol tambahan pada waktu tambahan, performa Fernandes menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut.
Michael Carrick kini berharap kemenangan besar ini dapat menjadi awal kebangkitan sekaligus membawa konsistensi bagi Manchester United sepanjang musim.
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Jawa Pos
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