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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.28 WIB

Paul Scholes Minta Bruno Fernandes “Tutup Mulut” Usai Manchester United Kalah

Paul Scholes. (ig @paulscholesaaa) - Image

Paul Scholes. (ig @paulscholesaaa)

JawaPos.com - Kekalahan mengejutkan Manchester United dari Hull City dengan skor 2-0 memunculkan kritik dari berbagai arah. Salah satunya datang dari legenda klub, Paul Scholes, yang secara khusus menyoroti komentar Bruno Fernandes setelah pertandingan.

Fernandes memang tidak menutupi kekecewaannya. Sang kapten mengakui bahwa United kembali melakukan kesalahan yang sebenarnya sudah berulang kali terjadi musim lalu.

Namun, melansir Mirror, bagi Scholes, Fernandes seharusnya lebih berhati-hati sebelum mengkritik rekan-rekannya.

"Ketika Anda tampil seperti yang dia lakukan, saya pikir mungkin lebih baik untuk diam saja, karena dia juga tidak menampilkan performa terbaiknya."

Komentar tersebut disampaikan Scholes dalam acara The Good, The Bad & The Football. Menurutnya, kritik Fernandes akan terdengar kurang tepat apabila sang kapten sendiri tidak mampu memberikan penampilan terbaik di atas lapangan.

Fernandes soroti kesalahan lama

Usai pertandingan, Fernandes menyoroti sejumlah masalah yang kembali muncul ketika United menghadapi Hull.

"Kesalahan yang sama seperti musim lalu, di setiap pertandingan tandang kami terlalu banyak memberikan bola kepada mereka. Dalam 20 menit pertama, kiper adalah pemain yang paling banyak menyentuh bola."

Editor: Novia Tri Astuti
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