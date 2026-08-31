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Selasa, 1 September 2026 | 04.45 WIB

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Berpacu Menuju Rekor Bersejarah 1000 Gol

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali menjadi sorotan dalam persaingan mencetak gol sepanjang karier profesional mereka.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (31/8), Kedua megabintang sepak bola tersebut kini memburu tonggak bersejarah 1.000 gol, dengan Ronaldo berada paling dekat menuju angka tersebut.

Pemain asal Portugal itu telah mengoleksi 978 gol dalam 1.333 pertandingan, sedangkan Messi mencatatkan 927 gol dari 1.171 penampilan.

Dengan demikian, Ronaldo unggul 51 gol atas rival abadinya tersebut dalam perburuan menuju torehan empat digit.

Ronaldo hanya membutuhkan tambahan 22 gol untuk mencapai 1.000 gol sepanjang kariernya, setelah gol terbarunya untuk Al Nassr membawa koleksinya menjadi 978 gol.

Sementara itu, Messi masih membutuhkan 73 gol lagi untuk menyentuh tonggak yang sama setelah mencetak empat gol bersama Inter Miami.

Penampilan impresif tersebut membuat koleksi gol profesional pemain asal Argentina itu meningkat menjadi 927 gol.

Meski tertinggal cukup jauh secara total gol, Messi mencapai jumlah tersebut dengan memainkan 162 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Ronaldo.

Perbandingan statistik juga menunjukkan Messi memiliki rata-rata gol per pertandingan yang sedikit lebih tinggi daripada Ronaldo.

Namun, berdasarkan jumlah gol saat ini, Ronaldo jelas menjadi pemain yang paling dekat untuk mencapai pencapaian 1.000 gol.

Editor: Hanny Suwindari
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