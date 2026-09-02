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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 2 September 2026 | 13.40 WIB

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Leandro Paredes: Saya Belum Siap Menerima Berita Ini!

Leandro Paredes dan Lionel Messi. (Dok. Leandro Paredes) - Image

Leandro Paredes dan Lionel Messi. (Dok. Leandro Paredes)

JawaPos.com - Leandro Paredes menuliskan pesan perpisahan kepada Lionel Messi. Sang kapten memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Argentina.

Melalui sosial media, Leandro Paredes mengucapkan salam perpisahan. Ia berterima kasih kepada Lionel Messi atas kerja kerasnya untuk timnas Argentina.

"Saya pikir saya sudah siap menerima berita ini, tetapi jelas saya belum siap. TERIMA KASIH, Untuk semua yang telah kau lakukan untukku sebagai warga Argentina, sebagai penggemar tim nasional, sebagai rekan satu tim, dan sebagai teman!," tulis Leandro Paredes di Instagram.

Bagi gelandang 32 tahun tersebut, tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan kehebatan seorang Messi. Paredes juga sangat bangga bisa menjadi rekan setim pemain terbaik dunia tersebut.

"Kata-kata tak mampu mengungkapkan betapa hebatnya dirimu, warisanmu, dan kehebatanmu sebagai pemain, tetapi yang terpenting sebagai pribadi. Aku sangat beruntung bisa bermain bersamamu selama masa-masa indah ini bersama tim nasional kita... tim nasionalmu," ujar gelandang Boca Juniors tersebut.

Di akhir pesan perpisahannya, Paredes mengungkapkan bahwa masyarakat Argentina akan selalu berterima kasih kepada Messi. Ia juga merasa berterima kasih atas pengalaman yang sudah diberikan La Pulga.

"Aku mencintaimu, sayangku!! Semoga kamu selalu bahagia! Negara kita akan selalu berterima kasih atas semua pengalaman yang telah kamu berikan kepada kami!!!," tutup Leandro Paredes.

Kerja sama Leandro Paredes dengan Lionel Messi

Leandro Paredes mulai bekerja sama dengan Lionel Messi di timnas Argentina pada 2017. Melansir Transfermakt, mereka bermain bersama saat laga menghadapi Ekuador.

Pada Piala Dunia 2022, Paredes masuk dalam skuad timnas Argentina. Bersama Messi, mantan gelandang PSG tersebut meraih gelar Piala Dunia.

Editor: Banu Adikara
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