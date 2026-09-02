Pensiunnya Lionel Messi dari Tim Nasional Tinggalkan Kesedihan Mendalam bagi Masyarakat Argentina

Lionel Messi (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Warga Buenos Aires mengaku akan merindukan Lionel Messi setelah legenda sepak bola tersebut mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Argentina.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (2/9), Di berbagai sudut kota, masyarakat memberikan penghormatan kepada Messi melalui mural, spanduk, serta simbol berwarna biru dan putih sebagai bentuk apresiasi terhadap sang pahlawan nasional.
Bagi banyak warga Argentina, Messi bukan hanya dikenang karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena kerendahan hati dan dedikasinya kepada negara.
Messi mengakhiri perjalanan selama dua dekade bersama tim nasional Argentina setelah membawa negaranya meraih sejumlah prestasi, termasuk gelar Piala Dunia 2022 di Qatar.
Peraih delapan Ballon d’Or itu tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak bagi Argentina dengan 207 pertandingan serta 125 gol.
Keberhasilan menjuarai Piala Dunia juga mengakhiri kritik panjang terhadap Messi dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu simbol terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
Sejumlah mantan dan rekan setim Messi, termasuk Angel Di Maria dan Rodrigo De Paul, turut menyampaikan penghormatan serta rasa terima kasih atas kontribusinya.
Kepergian pemain berusia 39 tahun itu dinilai meninggalkan kekosongan besar bagi tim nasional Argentina dan para penggemar yang selama bertahun-tahun menjadikannya sumber kebanggaan bersama.
Meski karier internasionalnya telah berakhir, warga Buenos Aires meyakini warisan Messi dan momen kejayaan yang diberikannya akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Argentina.
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Jawa Pos
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