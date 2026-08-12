Comeback Paul Pogba Bersama Monaco Kembali Terganggu Usai Alami Cedera Saat Sesi Latihan

JawaPos.com – Paul Pogba kembali mengalami kemunduran setelah mengalami cedera paha kiri saat menjalani latihan bersama AS Monaco.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Gelandang asal Prancis itu dikabarkan merasakan sakit hebat sebelum terjatuh di lapangan dan mendapat penanganan dari staf medis klub.

Pogba kemudian meninggalkan sesi latihan dengan kaki kirinya dibalut perban, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi fisiknya.

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Cedera tersebut menjadi masalah baru bagi Pogba yang sebelumnya mengalami kesulitan menjaga kebugaran dalam beberapa pekan terakhir.

Musim lalu, pemain berusia 33 tahun itu hanya tampil selama 115 menit dalam pertandingan resmi, sedangkan pada pramusim kali ini ia baru bermain selama 45 menit menghadapi Saint-Priest.

Kondisi tersebut membuat Pogba kembali kesulitan mendapatkan ritme pertandingan setelah bergabung dengan Monaco untuk menghidupkan kembali kariernya.

Monaco berharap pengalaman dan kemampuan Pogba dapat memberikan kekuatan tambahan di lini tengah, tetapi masalah kebugaran kembali menghambat rencana tersebut.

Kemunduran terbaru ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Pogba untuk menjalani musim secara konsisten bersama klub asal Kerajaan Monako tersebut.