Arsenal Tambahkan Sentuhan Emas pada Desain Jersey Terbaru Usai Sukses Menjuarai Premier League Musim 2025/26

JawaPos.com – Arsenal dipastikan akan mengenakan desain jersey berbeda pada musim depan setelah berhasil menjuarai Premier League musim 2025/26.

Dilansir dari laman The Standard pada Rabu (20/5), Perubahan tersebut menjadi bagian dari identitas juara bertahan yang akan melekat pada seluruh seragam tim sepanjang musim mendatang.

Kesuksesan Arsenal mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun menjadi alasan utama perubahan desain tersebut.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah penambahan lencana Premier League berwarna emas di bagian lengan jersey. Lencana tersebut akan digunakan pada seluruh seragam kandang, tandang, seragam ketiga, hingga jersey kiper Arsenal selama musim depan.

Kehadiran detail emas tersebut menjadi simbol keberhasilan klub sebagai juara bertahan kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Arsenal memastikan gelar Premier League setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth. Hasil tersebut membuat keunggulan poin Arsenal di puncak klasemen tidak lagi dapat dikejar dengan satu pertandingan tersisa.

Sebelumnya, tim asuhan Mikel Arteta juga meraih kemenangan penting 1-0 atas Burnley yang memperbesar peluang mereka menjadi juara.

Lencana emas Premier League dalam format modern pertama kali diperkenalkan pada musim 2015/16 dan dikenakan oleh Chelsea setelah menjuarai liga bersama Jose Mourinho.

Bagi Arsenal, ini menjadi pertama kalinya klub mengenakan lencana tersebut sejak era Premier League modern karena terakhir kali menjadi juara pada musim 2003/04. Momen tersebut sekaligus menjadi simbol kembalinya Arsenal ke puncak persaingan sepak bola Inggris.