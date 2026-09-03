Bukan Hendro Siswanto, Bima Sakti Pilih Dendy Sulistyawan Jadi Kapten Persela Lamongan Musim Ini

Dendy Sulistyawan dipercaya Bima Sakti menjadi kapten Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan memiliki sosok baru yang dipercaya menjadi kapten untuk mengarungi kompetisi Championship musim 2026/27.
Pelatih kepala Bima Sakti menunjuk Dendy Sulistyawan sebagai pemimpin tim.
Keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru. Bima Sakti lebih dulu berdiskusi dengan sejumlah pihak, terutama para pemain senior yang berada di dalam skuad Persela.
Salah satu pemain yang diajak berdiskusi adalah Hendro Siswanto. Gelandang senior tersebut merupakan kapten Persela pada musim sebelumnya.
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Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Bima akhirnya menetapkan Dendy sebagai kapten. Menurutnya, sosok pemimpin sangat dibutuhkan Persela karena komposisi skuad musim ini banyak diisi pemain muda.
"Akhirnya saya putuskan Dendy (Sulistyawan) kaptennya," kata Bima Sakti.
Dendy kemudian diperkenalkan sebagai kapten Persela di hadapan publik Lamongan dalam acara launching tim. Momen tersebut berlangsung bersamaan dengan pertandingan uji coba menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Surajaya, Sabtu (29/8).
Menariknya, Dendy langsung memberikan kontribusi setelah dipercaya mengenakan ban kapten. Penyerang asal Lamongan itu mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan Persela atas PSPS.
Bima memiliki sejumlah alasan di balik penunjukan Dendy sebagai kapten. Selain kualitas kepemimpinannya, status Dendy sebagai putra asli Lamongan juga menjadi pertimbangan.
Dendy sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk bermain di Super League. Namun, pemain yang juga berprofesi sebagai anggota kepolisian tersebut memilih kembali ke kampung halaman dan memperkuat Persela.
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