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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 02.04 WIB

Bernardo Tavares Bicara Target Persebaya di Super League dan Minta Bonek Tak Beri Tekanan Berlebih

Bernardo Tavares memimpin persiapan Persebaya Surabaya jelang menghadapi Bhayangkara FC pada laga pembuka Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Bernardo Tavares memimpin persiapan Persebaya Surabaya jelang menghadapi Bhayangkara FC pada laga pembuka Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan penuh tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada tim. Pesan tersebut disampaikan menjelang bergulirnya BRI Super League 2026/27.

Tavares memahami tingginya harapan suporter terhadap Persebaya. Apalagi, Bajul Ijo baru saja meraih gelar Piala Presiden 2026.

Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menetapkan target di kompetisi liga. Pelatih asal Portugal itu mengaku beberapa kali mendapat pesan langsung dari Bonek dan Bonita yang berharap Persebaya kembali menjadi juara.

"Banyak (Bonek dan Bonita) bertemu saya berkata, juara coach, kita harus menang, kita wajib juara. Oke, pemain ingin memenangkan pertandingan berikutnya, dan itulah yang harus menjadi target tim," ujar Tavares.

Tavares menilai target paling penting bagi Persebaya saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi pertandingan demi pertandingan. Ia tidak ingin para pemain terbebani dengan tuntutan untuk langsung mengakhiri kompetisi sebagai juara.
Terlebih, Persebaya sudah cukup lama tidak merasakan gelar juara kompetisi liga. Kondisi tersebut membuat Tavares meminta suporter untuk tetap realistis dalam memberikan ekspektasi.

"Kita menjuarai Piala Presiden, semua orang senang, dan itu turnamen yang bagus. Persebaya belum pernah menjuarainya sebelum ini. Tapi sekarang (BRI Super League) situasinya berbeda," katanya.

"Persebaya 22 tahun tidak menjuarai kompetisi, jadi tolong jangan beri tekanan berlebih. Target saya sebagai pelatih adalah menyiapkan tim (terbaik) untuk (satu) pertandingan (ke) berikutnya, itu saja," lanjutnya.

Selain persoalan target, Tavares juga melihat persaingan di BRI Super League 2026/27 tidak akan mudah. Ia menyebut sejumlah klub seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Dewa United, dan Bali United memiliki anggaran lebih besar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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