Adre Arido Tinggalkan Persija dan Perkuat Isenmulang Kalteng FC, Targetnya Tampil Maksimal

Adre Arido. (Istimewa)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC resmi menambah kekuatan di sektor penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Klub asal Kalimantan Tengah itu mengamankan jasa kiper muda Adre Arido yang sebelumnya pernah memperkuat Persija Jakarta.
Kedatangan Adre diumumkan melalui media sosial resmi Isenmulang Kalteng FC. Manajemen klub menyambut kehadiran kiper tersebut sebagai bagian baru dari skuad Laskar Isen Mulang.
“Kami dengan bangga menyambut Adre Arido sebagai bagian dari keluarga besar Isen Mulang,” tulis pernyataan resmi klub.
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Bergabungnya Adre menjadi tambahan penting bagi Kalteng FC. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang tersebut memiliki pengalaman bersama sejumlah klub sepak bola Indonesia.
Sebelum merapat ke Palangka Raya, Adre Arido tercatat pernah memperkuat beberapa klub, termasuk Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Persibo Bojonegoro, dan Persikota Tangerang. Pengalaman tersebut menjadi modal bagi sang kiper untuk menghadapi persaingan di musim baru.
Adre juga menyambut positif kesempatan bergabung dengan Isenmulang Kalteng FC. Ia mengaku senang mendapatkan tantangan baru dalam perjalanan kariernya dan bertekad memberikan kontribusi maksimal untuk tim.
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“Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Isenmulang Kalteng FC. Ini adalah tantangan baru bagi perjalanan karier saya,” ujar Adre.
Ia juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja keras sejak sesi latihan hingga pertandingan resmi. Adre berharap kontribusinya dapat membantu Kalteng FC mencapai target yang telah ditetapkan pada musim 2026/27.
“Saya siap memberikan kontribusi terbaik, bekerja keras di setiap latihan maupun pertandingan, dan membantu tim Isen Mulang mencapai target yang diimpikan musim ini,” lanjutnya.
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Jawa Pos
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