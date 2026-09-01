Moises Wolschick Siap Jadi Mimpi Buruk Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC Bidik 3 Besar!

JawaPos.com - Bhayangkara FC memasang target tinggi menembus tiga besar Super League 2026/2027 dengan mengandalkan gelandang asing Moises Wolschick.

Bhayangkara FC akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Moises menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membuat Green Force kerepotan sejak laga perdana.

Moises Wolschick Punya Misi Besar Bersama Bhayangkara FC Moises Wolschick menyambut Super League 2026/2027 dengan tekad membawa Bhayangkara Presisi Lampung FC bersaing di papan atas klasemen.

Gelandang asing tersebut optimistis target minimal finis di posisi tiga besar bisa diwujudkan setelah melihat fondasi tim dari musim sebelumnya.

Optimisme Moises bukan sekadar ambisi tanpa dasar karena dirinya sudah merasakan langsung persaingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pada musim lalu, pemain yang datang sejak awal musim itu mampu menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Bhayangkara FC.

Performa tersebut ikut membantu Bhayangkara FC mengakhiri kompetisi musim sebelumnya di peringkat kelima klasemen.