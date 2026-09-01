Moises Wolschick Siap Jadi Mimpi Buruk Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC Bidik 3 Besar!

Moises Wolschick menjadi salah satu pemain andalan Bhayangkara FC yang siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana Super League 2026/2027. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bhayangkara FC memasang target tinggi menembus tiga besar Super League 2026/2027 dengan mengandalkan gelandang asing Moises Wolschick.
Bhayangkara FC akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.
Moises menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membuat Green Force kerepotan sejak laga perdana.
Moises Wolschick menyambut Super League 2026/2027 dengan tekad membawa Bhayangkara Presisi Lampung FC bersaing di papan atas klasemen.
Gelandang asing tersebut optimistis target minimal finis di posisi tiga besar bisa diwujudkan setelah melihat fondasi tim dari musim sebelumnya.
Optimisme Moises bukan sekadar ambisi tanpa dasar karena dirinya sudah merasakan langsung persaingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Pada musim lalu, pemain yang datang sejak awal musim itu mampu menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Bhayangkara FC.
Performa tersebut ikut membantu Bhayangkara FC mengakhiri kompetisi musim sebelumnya di peringkat kelima klasemen.
Posisi itu menjadi modal penting bagi klub untuk memasang target lebih tinggi pada musim 2026/27, sekaligus memperlihatkan masih ada ruang bagi tim untuk berkembang.
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Jawa Pos
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