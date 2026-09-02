Yuran Fernandes Tancap Gas Hadapi Bhayangkara FC! Persiapan Persebaya Surabaya Makin Matang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Bek Green Force, Yuran Fernandes, menilai intensitas latihan yang meningkat membuat tim semakin siap menghadapi laga pembuka dengan tempo tinggi.

Yuran Fernandes melihat perkembangan positif dalam persiapan Persebaya Surabaya menjelang pertandingan tersebut.

Setelah menjalani rangkaian pramusim panjang, skuad Green Force kini mulai mengarahkan seluruh fokus untuk menghadapi kompetisi resmi.

"Menghadapi laga perdana Super League, saya menilai persiapan kami semakin baik. Kami memiliki pemain-pemain berkualitas dan intensitas latihan yang terus meningkat," jelas Yuran.

Pemain asal Tanjung Verde itu menilai kualitas skuad menjadi salah satu modal penting Persebaya Surabaya. Namun, kesiapan secara fisik dan taktik tetap diperlukan karena pertandingan perdana selalu memiliki tantangan tersendiri.

Laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC juga bukan sekadar pertandingan pembuka bagi Persebaya Surabaya.

Ada catatan pertemuan musim sebelumnya yang membuat Yuran Fernandes dan kolega perlu meningkatkan kewaspadaan sejak menit pertama.