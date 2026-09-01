Energi Berlipat di Kota Pahlawan! Chemistry Skuad Persebaya Surabaya Makin Solid Jelang Super League

Diogo Ramalho mengungkap chemistry skuad Persebaya Surabaya semakin solid setelah menjalani pemusatan latihan di Thailand. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menatap pembukaan Super League 2026/2027 dengan chemistry skuad yang makin solid setelah menjalani pemusatan latihan di Thailand.
Gelandang anyar Diogo Ramalho menyebut kebersamaan selama sepekan menjadi modal penting Green Force sebelum menghadapi Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Perjalanan pramusim Persebaya Surabaya memang tidak sekadar mengejar hasil pertandingan.
Setelah tampil dalam Piala Presiden 2026 dan meraih gelar juara, skuad asuhan Bernardo Tavares melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan di Thailand untuk mematangkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan tim.
Bagi Diogo Ramalho, agenda tersebut memberikan pengalaman penting sebagai pemain anyar.
Gelandang yang didatangkan Persebaya Surabaya pada musim 2026/2027 itu mendapat kesempatan lebih banyak mengenal karakter rekan-rekan setim sebelum kompetisi resmi bergulir.
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Diogo Ramalho menilai pemusatan latihan selama sepekan di Thailand memberikan dampak positif bagi skuad Persebaya Surabaya.
Selain meningkatkan kondisi fisik, para pemain memiliki waktu lebih banyak untuk membangun chemistry melalui kebersamaan di luar lapangan.
“Kami menjalani pekan yang sangat menyenangkan di Thailand,” ungkap Diogo Ramalho, Sabtu (29/8/2026) di Balai Kota Surabaya.
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Jawa Pos
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