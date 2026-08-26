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Andika Rachmansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.31 WIB

Dijamin Meriah! Launching Tim Persija Jakarta Bakal Dimeriahkan Grup Musik Far East Movement

Skuad Persija Jakarta. (Istimewa) - Image

Skuad Persija Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Peluncuran skuad Persija Jakarta untuk menyambut Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung meriah.

Grup musik internasional asal Los Angeles Far East Movement akan hadir sebagai bintang tamu dalam acara peluncuran tersebut di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8).

Kehadiran Far East Movement menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian acara menyambut musim baru Persija Jakarta.

Selain penampilan grup musik tersebut, Macan Kemayoran juga akan memperkenalkan jersey terbaru, skuad yang bakal bertarung pada musim 2026/2027, serta jajaran sponsor klub.

Dalam agenda tersebut, Persija Jakarta akan memperkenalkan seragam terbaru yang bakal digunakan sepanjang musim 2026/2027.

Jersey anyar itu kembali hadir dengan dukungan adidas sebagai apparel partner klub.

Momen tersebut tentu menjadi kesempatan bagi Jakmania untuk melihat secara langsung seragam yang akan dikenakan para pemain Persija.

Tak hanya jersey, skuad Macan Kemayoran juga akan diperkenalkan secara resmi di hadapan pendukung.

Persija masih mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, seperti Rizky Ridho, Fabio Calonego, dan Witan Sulaeman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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