STY Yakin Level Permainan Persija segera Mencapai 100 Persen

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) yakin level permainan timnya akan segera mencapai 100 persen.

Hal itu setelah tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menyelesaikan pemusatan latihan di Thailand selama dua pekan.

Pada dua laga uji coba Thailand kontra Police Tero dan Chiangrai United, Persija menang dengan skor masing–masing 2–1.

“Untuk performa bertanding kami, saat ini sudah naik sekitar 70–80 persen. Sekarang tinggal penyesuaian kondisi akhir dan taktik tim, maka akan naik ke 90 persen atau 100 persen,” kata STY, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

Dari dua laga uji coba, pelatih asal Korea Selatan tersebut melihat adanya peningkatan signifikan dalam permainan tim, terutama dari sisi kesiapan fisik dan pemahaman terhadap taktik yang diterapkan.

Meski menang, pelatih asal Korea Selatan itu menilai hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama. Menurut STY, yang lebih penting adalah bagaimana pemain mampu menjaga stamina sekaligus menjalankan skema permainan yang telah disiapkan.

Dia menilai level permainan timnya berada pada level yang lebih baik dibandingkan saat tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026.