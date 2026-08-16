Dewa United Datangkan Jean Mangabeira, Gelandang Brasil Punya Pengalaman di Eropa

Dewa United resmi mendatangkan Jean Mangabeira untuk musim 2026/27. Gelandang Brasil itu punya pengalaman bermain di Eropa dan Paraguay. (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC resmi mendatangkan gelandang bertahan asal Brasil, Jean Mangabeira, untuk menghadapi musim 2026/27. Pemain kelahiran Rondonópolis tersebut datang setelah memperkuat Figueirense pada musim 2025/26.
Jean menjadi tambahan baru bagi lini tengah Banten Warriors setelah menjalani pengalaman bermain di sejumlah kompetisi. Sebelum kembali ke Brasil bersama Figueirense, ia sempat merasakan sepak bola Republik Ceko dan Paraguay.
Figueirense menjadi klub terakhir Jean sebelum melanjutkan karier ke Indonesia. Sepanjang musim 2026, ia mencatatkan 27 penampilan bersama klub tersebut sebelum meminta dilepas untuk bergabung dengan klub luar negeri.
Bagi Jean, kepindahan ke Dewa United bukan sekadar kesempatan untuk mencoba kompetisi baru. Ia tertarik dengan organisasi klub sekaligus ambisi besar Banten Warriors untuk bersaing memperebutkan gelar juara.
“Kesempatan menjalani pengalaman sepak bola internasional untuk ketiga kalinya dan bergabung dengan tim yang memiliki organisasi yang baik serta ambisi untuk menjadi juara menjadi alasan utama saya memilih Dewa United,” ujar Jean di Dewa United Arena, Tangerang, Sabtu (15/8/2026) sore dikutip situs resmi klub.
Petualangan Jean di luar Brasil sebelumnya dimulai di Republik Ceko bersama MFK Karviná. Ia kemudian melanjutkan karier ke Paraguay dengan memperkuat Tacuary.
Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Jean untuk menjalani petualangan internasional berikutnya bersama Dewa United. Ia berharap pengalaman dari berbagai kompetisi dapat membantunya beradaptasi dengan sepak bola Indonesia.
Sebagai gelandang bertahan, Jean tidak hanya dituntut menghentikan serangan lawan. Ia juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tim ketika Dewa United beralih dari bertahan ke menyerang.
“Saya percaya kemampuan yang saya miliki dapat membantu memperkuat lini tengah dan memberikan soliditas dalam bertahan. Dengan begitu, kami dapat menemukan keseimbangan antara pertahanan dan serangan serta membuat tim menjadi lebih sulit dikalahkan sepanjang musim,” katanya.
Profil Jean memang menunjukkan karakter sebagai gelandang yang berperan dalam perlindungan lini belakang. Saat memperkuat Figueirense, ia dinilai menjadi salah satu pemain penting di lini tengah, terutama dalam melakukan tekel, intersepsi, menutup jalur umpan, dan menjaga ruang di depan pertahanan.
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Jawa Pos
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