Persik Kediri Tak Perpanjang Kontrak Novri Setiawan, Ini Alasan dan Catatan Performanya

JawaPos.com - Persik Kediri kembali melakukan perombakan skuad untuk menyambut musim 2026/2027.

Kali ini, manajemen Macan Putih memastikan tidak memperpanjang kerja sama dengan bek kanan senior Novri Setiawan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara. Dengan berakhirnya masa bakti Novri, pemain berusia 32 tahun itu menjadi nama kesepuluh yang dipastikan meninggalkan tim setelah kompetisi musim lalu berakhir.

Novri bergabung dengan Persik Kediri pada awal musim Super League 2025/2026 setelah didatangkan dari Bali United FC.

Kehadirannya saat itu diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus memperkuat sektor pertahanan tim.

Sepanjang musim, Novri beberapa kali bergantian mengisi posisi bek kanan bersama Henhen Herdiana. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, kontribusinya tetap terlihat saat mendapatkan kesempatan bermain.

Berdasarkan catatan musim lalu, pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat, tersebut tampil dalam 11 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 698 menit. Dari jumlah penampilannya itu, Novri mengoleksi empat kartu kuning dan satu kartu merah.

Manajemen Persik Kediri menilai Novri telah menunjukkan profesionalisme selama menjadi bagian dari tim.