Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.51 WIB

Persik Kediri Tak Perpanjang Kontrak Novri Setiawan, Ini Alasan dan Catatan Performanya

Novri Setiawan. (Persik) - Image

Novri Setiawan. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri kembali melakukan perombakan skuad untuk menyambut musim 2026/2027. 

Kali ini, manajemen Macan Putih memastikan tidak memperpanjang kerja sama dengan bek kanan senior Novri Setiawan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara. Dengan berakhirnya masa bakti Novri, pemain berusia 32 tahun itu menjadi nama kesepuluh yang dipastikan meninggalkan tim setelah kompetisi musim lalu berakhir.

Novri bergabung dengan Persik Kediri pada awal musim Super League 2025/2026 setelah didatangkan dari Bali United FC. 

Kehadirannya saat itu diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus memperkuat sektor pertahanan tim.

Sepanjang musim, Novri beberapa kali bergantian mengisi posisi bek kanan bersama Henhen Herdiana. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, kontribusinya tetap terlihat saat mendapatkan kesempatan bermain.

Berdasarkan catatan musim lalu, pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat, tersebut tampil dalam 11 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 698 menit. Dari jumlah penampilannya itu, Novri mengoleksi empat kartu kuning dan satu kartu merah.

Manajemen Persik Kediri menilai Novri telah menunjukkan profesionalisme selama menjadi bagian dari tim. 

Pengalaman yang dimilikinya juga dinilai memberikan dampak positif, terutama bagi pemain-pemain muda yang ada di dalam skuad.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Stadion Gelora Daha Jayati Ditargetkan Rampung 2027, Tengok Keunggulan Markas Baru Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Stadion Gelora Daha Jayati Ditargetkan Rampung 2027, Tengok Keunggulan Markas Baru Persik Kediri

Selasa, 23 Juni 2026 | 04.56 WIB

Bursa Transfer Super League: Persik Kediri Selangkah Lagi Amankan Gelandang Portugal dari PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Super League: Persik Kediri Selangkah Lagi Amankan Gelandang Portugal dari PSBS Biak

Minggu, 21 Juni 2026 | 05.41 WIB

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat - Image
Sepak Bola Indonesia

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore