Persik Kediri Tak Perpanjang Kontrak Novri Setiawan, Ini Alasan dan Catatan Performanya

Novri Setiawan. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri kembali melakukan perombakan skuad untuk menyambut musim 2026/2027.
Kali ini, manajemen Macan Putih memastikan tidak memperpanjang kerja sama dengan bek kanan senior Novri Setiawan.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara. Dengan berakhirnya masa bakti Novri, pemain berusia 32 tahun itu menjadi nama kesepuluh yang dipastikan meninggalkan tim setelah kompetisi musim lalu berakhir.
Baca Juga:Stadion Gelora Daha Jayati Ditargetkan Rampung 2027, Tengok Keunggulan Markas Baru Persik Kediri
Novri bergabung dengan Persik Kediri pada awal musim Super League 2025/2026 setelah didatangkan dari Bali United FC.
Kehadirannya saat itu diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus memperkuat sektor pertahanan tim.
Sepanjang musim, Novri beberapa kali bergantian mengisi posisi bek kanan bersama Henhen Herdiana. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, kontribusinya tetap terlihat saat mendapatkan kesempatan bermain.
Baca Juga:Bursa Transfer Super League: Persik Kediri Selangkah Lagi Amankan Gelandang Portugal dari PSBS Biak
Berdasarkan catatan musim lalu, pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat, tersebut tampil dalam 11 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 698 menit. Dari jumlah penampilannya itu, Novri mengoleksi empat kartu kuning dan satu kartu merah.
Manajemen Persik Kediri menilai Novri telah menunjukkan profesionalisme selama menjadi bagian dari tim.
Pengalaman yang dimilikinya juga dinilai memberikan dampak positif, terutama bagi pemain-pemain muda yang ada di dalam skuad.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama