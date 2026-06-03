PSSI Bakal Tanggung Biaya Akomodasi Peserta Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan akan menanggung biaya akomodasi tim-tim peserta Piala AFF U-19 2026 yang digelar 1-13 Juni di Sumatera Utara, dikutip dari ANTARA.

"Kami bersama panitia lokal sudah mengambil alih tanggung jawab tersebut," ujar Sekretaris PSSI Sumatera Utara Yosephine di Medan, Rabu.

Yosephine mengatakan biaya akomodasi peserta turnamen tersebut sebelumnya merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Medan dan panitia lokal.

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Namun, dia melanjutkan, PSSI bersama panitia lokal mengambil alih tanggung jawab biaya akomodasi itu karena tidak ada kepastian dari pemangku kebijakan terkait.

Yosephine menyebut keputusan tersebut merupakan komitmen bersama untuk menyukseskan turnamen sepak bola internasional tersebut.

"Bagi PSSI dan panitia lokal, penyelenggaraan harus berjalan dengan baik, apalagi ini menyangkut nama baik bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyatakan berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Piala AFF U-19 dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah kota setempat.

"Pemerintah kota setempat menyediakan fasilitas seperti Stadion Teladan, Lapangan Cadika dan Lapangan Kebun Bunga," ujar Sekretaris Pemerintah Kota Medan Wiriya.