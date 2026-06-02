Tak Puas Beli Dua Penyerang, Persebaya Boyong Eks Striker Timnas Kongo!

Persebaya Surabaya dirumorkan memboyong eks striker Timnas Kongo Yann Mabella dari Terengganu FA di Liga Malaysia. (Instagram.com/@boogie22_)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tak main-main menatap Super League musim 2026/2027. Setelah dilaporkan sudah mendapatkan dua striker tajam Alex Martins dan Ramadhan Sananta, kini penyerang lain kembali didatangkan yakni Yann Mabella.
Yann Mabella musim lalu membela Terengganu FA di Liga Malaysia. Dia bukan striker sembarangan karena merupakan mantan punggawa Timnas Kongo.
"Bursa Transfer. Yann Mabella dari Terengganu menuju Persebaya," tulis akun Instagram @liga_dagelann.
Bersama Terengganu, Yann Mabella mencetak sembilan gol dan dua asis dari 14 pertandingan di Liga Super Malaysia dan Piala FA pada musim 2025/2026. Adapun debut bersama Timnas Kongo dia catatkan pada 2 September 2021 dan sudah bermain dalam tujuh pertandingan.
Jika transfer ini terwujud, Persebaya akan memiliki tiga striker haus gol. Sebelumnya dua nama yakni Alex Martin dari Dewa United dan striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta dilaporkan sudah deal membela Persebaya.
Alex Martins dalam tiga musim terakhir bersama Dewa United selalu sukses mencetak 20 gol, sementara Sananta baru saja membela DPMM Brunei di liga yang sama dengan Yann Mabella.
