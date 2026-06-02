Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 2 Juni 2026 | 21.44 WIB

Masuk Skuad Timnas Indonesia, Mathew Baker Dimentori oleh Kevin Diks

John Herdman di Stadion Madya, Jakarta. (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

John Herdman di Stadion Madya, Jakarta. (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan Mathew Baker mendapatkan mentor dari Kevin Diks selama bersama timnas senior, dikutip dari ANTARA.

Hal in dikatakan Herdman setelah Baker yang masih berusia 17 tahun masuk di skuad senior Indonesia untuk pertama kalinya menjelang FIFA Match Day melawan Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Kevin Diks menjadi mentornya pekan ini, sehingga dia bisa belajar dari pemain Bundesliga yang memiliki pengalaman internasional," kata Herdman ketika ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Menurut Herdman, Diks merupakan mentor yang tepat untuk Baker setelah keduanya sama-sama sebagai pemain bertahan. Ia menambahkan, pengalaman Diks bermain di Liga Jerman musim ini bersama Borussia Moenchengladbach juga menjadi nilai plus untuk perkembangan Baker ke depannya.

Pada musim ini, di musim perdananya di Jerman, Diks tampil 30 kali dengan koleksi lima gol, masing-masing ke gawang FC Koln, Heidenheim, Augsburg, Union Berlin, dan Hoffenheim. Kontribusi golnya mengantarkan Moenchengladbach finis peringkat 12 dengan 38 poin.

"Bagi Mathew, ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ketika dia melihat intensitas latihan di sini, dia bisa membawa standar itu ke lingkungan tim muda dan menciptakan standar baru di sana," kata Herdman.

"Tugas pertamanya adalah mencapai standar yang ada di sini. Dia tidak terlihat canggung. Awalnya bagus, sikapnya luar biasa. Namun dia masih muda dan masih memiliki perjalanan yang panjang," kata dia.

Sementara itu, soal tujuan memasukkan Baker di dalam skuadnya, Herdman menjelaskan hal itu karena "acceleration strategy", sebuah cara yang disebutnya dapat mempercepat perkembangan talenta muda.

Semakin muda seorang pemain memulai karier internasionalnya, kata Herdman, akan semakin besar peluang pemain tersebut naik level. Dalam hal ini, ia mencontohkan Jonathan David dan Liam Millar, yang ia beri debut bermain untuk timnas senior Kanada di usia 18 tahun.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Kevin Diks dan Emil Audero Sudah Sampai di Jakarta, Persiapan FIFA Macthday - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks dan Emil Audero Sudah Sampai di Jakarta, Persiapan FIFA Macthday

Minggu, 31 Mei 2026 | 15.05 WIB

Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.26 WIB

Kevin Diks hingga Raphael Obermair, Asia Tenggara Punya 3 Wakil di Bundesliga - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks hingga Raphael Obermair, Asia Tenggara Punya 3 Wakil di Bundesliga

Rabu, 27 Mei 2026 | 21.12 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore