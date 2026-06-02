Masuk Skuad Timnas Indonesia, Mathew Baker Dimentori oleh Kevin Diks

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan Mathew Baker mendapatkan mentor dari Kevin Diks selama bersama timnas senior, dikutip dari ANTARA.

Hal in dikatakan Herdman setelah Baker yang masih berusia 17 tahun masuk di skuad senior Indonesia untuk pertama kalinya menjelang FIFA Match Day melawan Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Kevin Diks menjadi mentornya pekan ini, sehingga dia bisa belajar dari pemain Bundesliga yang memiliki pengalaman internasional," kata Herdman ketika ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Menurut Herdman, Diks merupakan mentor yang tepat untuk Baker setelah keduanya sama-sama sebagai pemain bertahan. Ia menambahkan, pengalaman Diks bermain di Liga Jerman musim ini bersama Borussia Moenchengladbach juga menjadi nilai plus untuk perkembangan Baker ke depannya.

Pada musim ini, di musim perdananya di Jerman, Diks tampil 30 kali dengan koleksi lima gol, masing-masing ke gawang FC Koln, Heidenheim, Augsburg, Union Berlin, dan Hoffenheim. Kontribusi golnya mengantarkan Moenchengladbach finis peringkat 12 dengan 38 poin.

"Bagi Mathew, ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ketika dia melihat intensitas latihan di sini, dia bisa membawa standar itu ke lingkungan tim muda dan menciptakan standar baru di sana," kata Herdman.

"Tugas pertamanya adalah mencapai standar yang ada di sini. Dia tidak terlihat canggung. Awalnya bagus, sikapnya luar biasa. Namun dia masih muda dan masih memiliki perjalanan yang panjang," kata dia.

Sementara itu, soal tujuan memasukkan Baker di dalam skuadnya, Herdman menjelaskan hal itu karena "acceleration strategy", sebuah cara yang disebutnya dapat mempercepat perkembangan talenta muda.