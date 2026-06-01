Begini Ucapan Syukur Jefferson Silva Setelah Perpanjangan Kontrak Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah resmi memperpanjang kontrak Jefferson Silva. Setelah kabar tersebut, dia membagikan perasaan bahagianya.

Melalui sosial media, Jefferson Silva mengucapkan perasaan syukur mendapatkan kontrak multiyears di Persebaya. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut juga berterima kasih kepada keluarganya.

"Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang saya terima tahun ini, atas dukungan yang saya terima dari semua orang di sekitar saya, terutama keluarga saya. Tanpa istri dan putri saya, semua ini tidak akan mungkin terjadi," tulis Jefferson Silva di Instagram.

Setelah kontraknya diperpanjang, Jefferson menyebutkan adanya target yang harus dicapainya bersama Persebaya. Bek asal Brasil tersebut tidak sabar untuk menantikan musim depan.

"Semoga akan ada banyak musim lagi, karena kita memiliki tujuan besar yang ingin dicapai. Saya menantikan musim berikutnya, sampai jumpa segera. Mari kita bersama-sama, keluarga Persebaya! Wanniii," tutup Jefferson.

Performa Tangguh Jefferson Silva di Lini Belakang Didatangkan pada paruh musim, Jefferson menjadi andalan Bernardo Tavares di sisi kiri pertahanan. Bek asal Brasil tersebut mampu menggeser posisi Dejan Tumbas dan membuatnya pergi ke Persis Solo.

Permainan tangguhnya menjadikannya idola baru Bonek. Secara statistik yang dilansir laman I League, Jefferson melakukan 21 tekel dan 44 sapuan.

Atribut yang paling mencolok dari Jefferson adalah kemampuannya membaca permainan lawan. Sepanjang bermain 17 pertandingan, bek 29 tahun tersebut melakukan 64 intersepsi.