Jefferson Silva Dapat Kontrak Multiyears dari Persebaya Surabaya, Simak Statistik Bertahannya yang Tangguh

JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah resmi memperpanjang kontrak Jefferson Silva. Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut disodorkan kontrak jangka panjang.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh akun sosial media Persebaya Surabaya. Manajemen membocorkan bahwa Jefferson Silva mendapatkan kontrak multiyears.
"Jefferson Silva tetep Persebaya, Rek! Persebaya secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Jefferson (multiyears)," tulis Persebaya di Instagram.
Didatangkan pada paruh musim, Jefferson menjadi andalan Bernardo Tavares di sisi kiri pertahanan. Bek asal Brasil tersebut mampu menggeser posisi Dejan Tumbas dan membuatnya hengkang ke Persis Solo.
Permainan tangguhnya membuat Bonek menjadikannya idola baru. Secara statistik yang dilansir laman I League, Jefferson melakukan 21 tekel dan 44 sapuan di lini belakang.
Atribut yang paling mencolok dari Jefferson adalah kemampuannya membaca permainan lawan. Sepanjang bermain 17 pertandingan, bek 29 tahun tersebut melakukan 64 intersepsi.
Dengan permainan keras yang ditampilkannya, Jefferson selalu berhati-hati. Buktinya di musim ini, dia hanya mengoleksi satu kartu kuning dan tidak pernah absen karena akumulasi.
Musim depan, performa Jefferson Silva menjadi salah satu yang dinantikan Bonek di tiap laga Green Force berlaga. Menarik dinantikan performanya di lini belakang Persebaya, apakah akan tetap konsisten? Patut ditunggu.
