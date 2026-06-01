Jefferson Silva Perpanjang Kontrak, Bernardo Tavares: Dia Bagian Penting Persebaya Surabaya!

JawaPos.com - Bernardo Tavares menyambut gembira kabar Jefferson Silva yang memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya. Tavares menyebut bek kiri asal Brasil itu adalah bagian penting dari skuad Green Force.

Manajemen Persebaya Surabaya resmi mengikat kontrak Jefferson dengan durasi multiyears. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kerangka tim yang telah terbentuk menjelang kompetisi Super League 2026/2027.

"Jefferson Silva tetep Persebaya, Rek! Persebaya secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Jefferson (multiyears)," tulis Persebaya Surabaya dalam Instagram resminya.

Sebagai pelatih, Tavares mengaku sangat senang dengan kabar tersebut. Pelatih berkepala plontos itu menyebut Jefferson merupakan pemain berkualitas. Pemain berusia 29 tahun itu memberikan keseimbangan dalam permainan tim, baik saat bertahan maupun membantu serangan.

Jefferson berjuluk menjadi idola baru para Bonek karena penampilan impresifnya di Super League 2025/2026. Eks pemain Vasco da Gama itu tercatat mencetak satu gol dan tiga assist dari 17 penampilannya bersama Green Force.

"Jefferson adalah pemain yang memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Dari 17 penampilannya, dia mencatatkan satu gol dan tiga assist, serta tampil dalam hampir seluruh menit pertandingan yang dijalaninya. Itu menunjukkan betapa penting perannya bagi tim," kata Tavares, dipetik dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (1/6/2026).

Tavares menyebut keputusan manajemen perpanjangan kontrak Jefferson merupakan keputusan yang tepat. Eks pelatih PSM Makassar itu yakin sang pemain akan memberikan dampak positif untuk Persebaya Surabaya di musim depan.

"Karena itulah kami menilai perpanjangan kontraknya merupakan keputusan yang tepat. Kami percaya Jefferson dapat terus membantu Persebaya mencapai target-target yang lebih tinggi di masa mendatang," terang Tavares.