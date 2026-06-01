Senin, 1 Juni 2026 | 13.26 WIB

Timnas Indonesia Umumkan Daftar 23 Pemain untuk FIFA Matchday Juni, Mathew Baker Gantikan Jay Idzes

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Herdman dijadwalkan menjalani dua laga internasional melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pengumuman skuad tersebut memunculkan sejumlah sorotan, terutama terkait absennya kapten tim Jay Idzes yang harus menepi akibat cedera tumit. Selain itu, beberapa nama yang sebelumnya kerap menghiasi skuad Timnas Indonesia juga tidak masuk dalam daftar kali ini.

Salah satu kejutan dalam daftar pemain adalah dipanggilnya bek muda Mathew Baker. Pemain yang lebih sering tampil di level kelompok usia itu mendapat kesempatan memperkuat tim senior dan disebut menjadi opsi pengganti Jay Idzes di lini pertahanan.

Di sisi lain, sejumlah pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Eliano Reijnders, serta bek muda Tim Geypens tidak tercantum dalam skuad. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari penyegaran sekaligus penyesuaian komposisi yang dilakukan tim pelatih menjelang dua pertandingan internasional tersebut.

Dua pertandingan FIFA Matchday ini menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia untuk menjaga ritme kompetitif sekaligus menguji komposisi terbaik tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

Daftar skuad untuk pertandingan Internasional Juni

Kiper: Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata.

Bek: Kevin Diks, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, Muhammad Ferarri, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, Mathew Baker.

Gelandang: Joey Pelupessy, Rayhan Hannan, Calvin Verdonk, Ivar Jenner.

Penyerang: Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Mauro Zijlstra, Marselino Ferdinan, Saddil Ramdani.

