Festival Sepak Bola Rakyat 2026 Sambangi Makassar, Ratusan Peserta Ramaikan Turnamen dan Coaching Clinic

JawaPos.com - Antusiasme pegiat sepak bola usia muda terlihat dalam gelaran Festival Sepak Bola Rakyat 2026 di Lapangan Sepak Bola Telkom Makassar, Sulawesi Selatan, pada 21-23 Mei 2026. Agenda yang digelar Garuda Gemah Nusantara (GGN) melalui brand Cuwitan Digital bersama Coca-Cola Indonesia itu menghadirkan turnamen, coaching clinic, seminar pelatih, hingga bazaar UMKM.

“Kami bangga bisa meneruskan kolaborasi strategis ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan euforia FIFA World Cup 2026 lebih dekat ke tengah masyarakat,” ujar Senior Director of Public Affairs, Communications, and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosoesilo.

Makassar menjadi kota keempat dalam rangkaian Festival Sepak Bola Rakyat 2026 setelah Jakarta, Labuan Bajo, dan Palu. Kegiatan ini mendapat sambutan besar dari sekolah sepak bola (SSB), pelatih, hingga komunitas sepak bola lokal di Sulawesi Selatan.

Praktisi sepak bola Ratu Tisha Destria menyebut pengembangan atlet usia muda membutuhkan dukungan lintas sektor agar berjalan berkelanjutan.

“Pendampingan talenta muda memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan federasi, pemerintah, swasta, hingga komunitas akar rumput,” kata Ratu Tisha.

Sementara itu, Direktur PT Garuda Gemah Nusantara (GGN) sekaligus pemilik brand Cuwitan Digital, Rizky Aidi, mengatakan festival ini menjadi ruang bagi talenta muda daerah untuk berkembang lebih jauh.

“Ini adalah panggung bagi anak-anak daerah untuk bermimpi lebih tinggi,” ujar Rizky.