Cetak 13 Gol untuk Persik Kediri, Jose Enrique Prioritaskan Lanjutkan Karier di Liga Indonesia

JawaPos.com - Penampilan Jose Enrique bersama Persik Kediri sepanjang BRI Super League 2025/26 layak mendapat perhatian.

Striker asal Spanyol itu mampu menjadi salah satu penyerang asing paling produktif pada musim debutnya di kompetisi Indonesia.

Dari total 33 pertandingan yang dijalani, pemain berusia 30 tahun tersebut berhasil mencetak 13 gol dan menyumbang satu assist.

Catatan itu sekaligus menjadikannya sebagai tumpuan lini depan Macan Putih sepanjang musim ini.

Meski tampil konsisten, Jose Enrique dipastikan absen pada pertandingan terakhir Persik saat menghadapi Persebaya Surabaya pada 23 Mei mendatang.

Absennya sang striker tentu menjadi kehilangan bagi Persik yang ingin menutup musim dengan hasil positif.

Jose Enrique sendiri memilih merendah saat membahas torehan golnya musim ini. Menurutnya, kontribusi yang ia berikan tidak lepas dari kerja sama seluruh pemain dan strategi tim yang disiapkan pelatih.

“Setiap pemain tentu ingin tampil bagus dan membantu tim meraih kemenangan. Semua orang ingin melihat hal itu di pertandingan. Semua gol yang saya cetak juga karena bantuan teman-teman di tim. Ini hasil kerja sama yang sudah dirancang pelatih,” ujar Jose Enrique.