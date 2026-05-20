Cetak 13 Gol untuk Persik Kediri, Jose Enrique Prioritaskan Lanjutkan Karier di Liga Indonesia

Pemain Persik Kediri, Jose Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com - Penampilan Jose Enrique bersama Persik Kediri sepanjang BRI Super League 2025/26 layak mendapat perhatian.
Striker asal Spanyol itu mampu menjadi salah satu penyerang asing paling produktif pada musim debutnya di kompetisi Indonesia.
Dari total 33 pertandingan yang dijalani, pemain berusia 30 tahun tersebut berhasil mencetak 13 gol dan menyumbang satu assist.
Catatan itu sekaligus menjadikannya sebagai tumpuan lini depan Macan Putih sepanjang musim ini.
Baca Juga:Wayahe Neribun! Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Tak Masuk Siaran TV Nasional, Bonek Dipastikan Padati GBT
Meski tampil konsisten, Jose Enrique dipastikan absen pada pertandingan terakhir Persik saat menghadapi Persebaya Surabaya pada 23 Mei mendatang.
Absennya sang striker tentu menjadi kehilangan bagi Persik yang ingin menutup musim dengan hasil positif.
Jose Enrique sendiri memilih merendah saat membahas torehan golnya musim ini. Menurutnya, kontribusi yang ia berikan tidak lepas dari kerja sama seluruh pemain dan strategi tim yang disiapkan pelatih.
Baca Juga:Francisco Rivera Menggila! Persebaya Surabaya Wajib Libas Persik Kediri demi Kunci Empat Besar
“Setiap pemain tentu ingin tampil bagus dan membantu tim meraih kemenangan. Semua orang ingin melihat hal itu di pertandingan. Semua gol yang saya cetak juga karena bantuan teman-teman di tim. Ini hasil kerja sama yang sudah dirancang pelatih,” ujar Jose Enrique.
Performa apik di musim pertamanya juga membuat Jose Enrique mulai merasa nyaman bermain di Indonesia. Mantan pemain yang memiliki postur 1,86 meter itu mengaku menikmati atmosfer sepak bola nasional yang dinilainya kompetitif dan penuh tantangan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK