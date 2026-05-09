Kandas Dramatis! Williams Lugo Janji Bawa Persipura Jayapura Promosi ke Super League Tahun Depan

Williams Lugo janji bawa Persipura Jayapura ke promosi ke Super League. (Dok. Williams Lugo)
JawaPos.com - Williams Lugo menyampaikan pesan religius setelah Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League musim depan setelah kalah dari Adhyaksa FC Banten di playoff Championship. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5).
Melalui sosial media, Williams Lugo sebenarnya ingin mempersembahkan kemenangan dan tiket promosi ke Super League kepada masyarakat Papua. Sayang, hal tersebut gagal diwujudkan meski para pemain telah memberikan yang terbaik sepanjang laga.
"Setiap tahun saya menghabiskan waktu bermain olahraga ini. Sungguh indah dan menakjubkan, saya menyadari bahwa sepak bola bukanlah tentang pantas atau tidak, dan jika ada yang pantas mendapatkan promosi ini, itu adalah setiap penggemar Papua kami," tulis Williams Lugo di Instagram.
"Kami telah memberikan yang terbaik hingga akhir, tetapi memang bukan takdir kami. Hanya Tuhan yang tahu mengapa hal-hal terjadi seperti ini, dan kita harus menerimanya, meskipun itu menyakitkan hati saya," lanjut pemain asal Venezuela tersebut.
Meski gagal promosi ke Super League, Lugo berharap agar para suporter tetap mendukung Persipura di Championship musim depan. Lugo percaya bahwa Mutiara Hitam akan kembali promosi ke Super League.
"Saya tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk klub ini dan untuk kota ini, yang sejak hari pertama saya tiba di kota ini membuat saya merasa seperti di rumah, jadi teruslah bersorak, teruslah mendukung, karena tahun depan klub ini akan berada di liga 1, karena itu adalah janji dari Tuhan kepada kita semua. Aku menyatakannya dalam nama Yesus. Terima kasih dan maaf saudara-saudara," tutup Williams Lugo.
Pemain 29 tahun tersebut menjadi salah satu pemain kreatif yang membantu penyerangan Persipura. Melihat statistik permainannya dari I League, Lugo melakukan dua kreasi peluang yang gagal menjadi gol.
Lugo sebenarnya juga kerap menghadirkan ancaman untuk pertahanan Adhyaksa FC. Namun, dua tendangan yang dilepaskannya tidak mengarah ke gawang.
Menarik dinantikan perjalanan Persipura di Championship musim depan. Jika Williams Lugo masih bertahan, apakah dia mampu menepati janjinya membawa Persipura promosi ke Super League? Patut ditunggu.
