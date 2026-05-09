Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 10 Mei 2026 | 00.23 WIB

Kandas Dramatis! Williams Lugo Janji Bawa Persipura Jayapura Promosi ke Super League Tahun Depan

Williams Lugo janji bawa Persipura Jayapura ke promosi ke Super League. (Dok. Williams Lugo) - Image

Williams Lugo janji bawa Persipura Jayapura ke promosi ke Super League. (Dok. Williams Lugo)

JawaPos.com - Williams Lugo menyampaikan pesan religius setelah Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League musim depan setelah kalah dari Adhyaksa FC Banten di playoff Championship. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5).

Melalui sosial media, Williams Lugo sebenarnya ingin mempersembahkan kemenangan dan tiket promosi ke Super League kepada masyarakat Papua. Sayang, hal tersebut gagal diwujudkan meski para pemain telah memberikan yang terbaik sepanjang laga.

"Setiap tahun saya menghabiskan waktu bermain olahraga ini. Sungguh indah dan menakjubkan, saya menyadari bahwa sepak bola bukanlah tentang pantas atau tidak, dan jika ada yang pantas mendapatkan promosi ini, itu adalah setiap penggemar Papua kami," tulis Williams Lugo di Instagram.

"Kami telah memberikan yang terbaik hingga akhir, tetapi memang bukan takdir kami. Hanya Tuhan yang tahu mengapa hal-hal terjadi seperti ini, dan kita harus menerimanya, meskipun itu menyakitkan hati saya," lanjut pemain asal Venezuela tersebut.

Yakin Bakal Promosi

Meski gagal promosi ke Super League, Lugo berharap agar para suporter tetap mendukung Persipura di Championship musim depan. Lugo percaya bahwa Mutiara Hitam akan kembali promosi ke Super League.

"Saya tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk klub ini dan untuk kota ini, yang sejak hari pertama saya tiba di kota ini membuat saya merasa seperti di rumah, jadi teruslah bersorak, teruslah mendukung, karena tahun depan klub ini akan berada di liga 1, karena itu adalah janji dari Tuhan kepada kita semua. Aku menyatakannya dalam nama Yesus. Terima kasih dan maaf saudara-saudara," tutup Williams Lugo.

Pemain 29 tahun tersebut menjadi salah satu pemain kreatif yang membantu penyerangan Persipura. Melihat statistik permainannya dari I League, Lugo melakukan dua kreasi peluang yang gagal menjadi gol.

Lugo sebenarnya juga kerap menghadirkan ancaman untuk pertahanan Adhyaksa FC. Namun, dua tendangan yang dilepaskannya tidak mengarah ke gawang.

Menarik dinantikan perjalanan Persipura di Championship musim depan. Jika Williams Lugo masih bertahan, apakah dia mampu menepati janjinya membawa Persipura promosi ke Super League? Patut ditunggu.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC Berujung Ricuh, Suporter Turun ke Lapangan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC Berujung Ricuh, Suporter Turun ke Lapangan!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.50 WIB

Bukan Sumpah Serapah! Doa Mengalir Deras untuk Persipura Jayapura Usai Gagal Promosi ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Sumpah Serapah! Doa Mengalir Deras untuk Persipura Jayapura Usai Gagal Promosi ke Super League

Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.30 WIB

Nggak Ada Wakil Papua di Super League Musim Depan! PSBS Biak Degradasi dan Persipura Jayapura Gagal Promosi! - Image
Sepak Bola Indonesia

Nggak Ada Wakil Papua di Super League Musim Depan! PSBS Biak Degradasi dan Persipura Jayapura Gagal Promosi!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.20 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore