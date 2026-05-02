Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.08 WIB

Asli Produk Akademi Persebaya, Konsistensi Toni Firmansyah Mendapat Pujian dari Bernado Tavares

Toni Firmansyah tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya dan mendapat pujian dari pelatih Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com — Di tengah panasnya persaingan Super League 2025/2026, satu nama terus mencuri perhatian di skuad Persebaya Surabaya hingga pekan ke-30. Sosok itu adalah Toni Firmansyah, pemain muda yang menjelma jadi simbol nyata keberhasilan pembinaan internal klub.

Toni bukan sekadar pelengkap skuad, melainkan bukti kerja keras dan konsistensi mampu membuka pintu kepercayaan dari pelatih.

Performa stabilnya dalam beberapa laga terakhir membuatnya mendapat tempat spesial di mata pelatih kepala.

“Toni menunjukkan konsistensi di pertandingan-pertandingan terakhir. Dia mendapat kesempatan, dia mengambil kesempatan itu,” ujar pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares.

Pernyataan itu menegaskan kesempatan tidak datang dua kali bagi pemain muda jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Sebagai produk akademi Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah menjadi representasi filosofi klub yang selama ini mengedepankan pembinaan pemain muda.

Kehadirannya di tim utama bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang konsisten.

“Kita suka bertaruh pada pemain muda. Toni akan bermain,” imbuhnya. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal Persebaya Surabaya tetap berkomitmen memberi ruang bagi talenta lokal untuk berkembang.

Namun, pujian tinggi dari sang pelatih tidak membuat Toni lepas dari evaluasi. Bernardo Tavares tetap menyoroti aspek yang perlu dibenahi agar performanya semakin matang di level kompetisi tertinggi.

Editor: Banu Adikara
Tags
