Ubah Tekanan Jadi Tantangan, Marc Klok Ingin Persib Bandung Buktikan Layak Raih Hattrick Juara!

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan bahwa timnya tidak dalam keadaan tertekan dalam persaingan gelar juara Super League 2025/2026. Menurut Klok, ini menjadi momen tepat bagi Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- untuk membuktikan mereka layak meraih hattrick juara Liga Indonesia.
Sejauh ini, Persib Bandung menjadi tim favorit untuk memenangkan Super League 2025/2026. Skuad Pangeran Biru memimpin klasemen sementara dengan koleksi 65 poin, unggul dua angka dari Borneo FC yang mengekor di urutan kedua.
Jarak dua poin tersebut membuat persaingan gelar juara musim ini memanas. Persib Bandung bisa saja tergusur jika menelan kekalahan dari Arema FC di pekan ke-29 pada Jumat (24/4) malam nanti. Dengan catatan, Borneo FC meraih kemenangan saat melawan Semen Padang.
Banyak yang menganggap kalau Persib Bandung dalam tekanan besar. Tapi, Klok dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi yang ada sekarang bukan tekanan, melainkan sebuah tantangan.
"Pasti kita lihat untuk tim-tim lainnya, dari hasil mereka. Tapi keuntungan yang kita punya sendiri adalah dua poin. Tidak ada waktu untuk melihat tim lainnya, ini semua di tangan kita," kata Klok dalam konferensi pers jelang laga melawan Arema FC, dikutip Jumat (24/4/2026).
"Dan untuk pemain sepak bola, Anda bisa menganggap itu tekanan. Tapi bagi saya ini tantangan. Ini adalah tantangan, dan tantangan ini untuk kita sendiri, untuk ruang ganti, untuk skuad, untuk klub," tambahnya.
Bagi Klok, sekarang adalah momen yang tepat bagi Persib Bandung untuk membuktikan diri bahwa mereka layak meraih hattrick gelar Liga Indonesia. Jika hal itu terwujud, maka kualitas Pangeran Biru tidak perlu diragukan lagi.
"Karena di akhir musim, kalau kita lagi juara, kita tahu ini tidak lagi karena kebetulan, ini karena kualitas. Kita tidak perlu melihat hal lain, kita hanya perlu membuktikan bahwa kita layak. Jadi ini bukan tekanan, melainkan sebuah tantangan, dan tantangan itu diterima dengan sangat baik oleh kami," jelas Klok.
"Jadi tantangannya sekarang adalah, bisakah kita memberikan kualitas tersebut setiap minggu lagi untuk menjadi juara yang layak bagi kita? Karena pada akhirnya kita harus layak mendapatkannya untuk bisa menang," pungkasnya.
