Transfer Gila Al Nassr! Mohamed Salah hingga Casemiro Dibidik untuk Duet Maut dengan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah berpotensi bersatu di Al Nassr. (EXPRESS)
JawaPos.com - Klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr, dikabarkan tengah menyiapkan gebrakan besar di bursa transfer musim panas mendatang. Targetnya jelas untuk mengakhiri puasa gelar liga sejak 2019 dan menyaingi dominasi Al-Hilal serta Al-Ittihad.
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Al Nassr ingin membangun skuad bertabur bintang di sekitar megabintang mereka, Cristiano Ronaldo.
1. Mohamed Salah
Nama terbesar dalam daftar incaran adalah Mohamed Salah. Bintang asal Mesir itu mengejutkan dunia setelah mengumumkan rencana meninggalkan Liverpool usai sembilan tahun penuh kesuksesan.
Salah tercatat sebagai salah satu legenda klub, berada di peringkat ketiga top skor sepanjang masa Liverpool, serta mempersembahkan dua gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.
Al Nassr ingin memasangkan Salah dengan Ronaldo, menciptakan duet penyerang yang berpotensi menjadi salah satu yang paling mematikan di dunia.
2. Bernardo Silva
Selain Salah, Al Nassr juga membidik gelandang kreatif Bernardo Silva. Pemain Manchester City itu akan berstatus bebas transfer dan menjadi incaran banyak klub elite.
Dengan pengalaman meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions, Silva dianggap sebagai sosok ideal untuk mengatur serangan tim bersama Ronaldo.
