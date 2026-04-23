Sri Wahyuni
Kamis, 23 April 2026 | 22.59 WIB

Transfer Gila Al Nassr! Mohamed Salah hingga Casemiro Dibidik untuk Duet Maut dengan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah berpotensi bersatu di Al Nassr. (EXPRESS)

JawaPos.com - Klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr, dikabarkan tengah menyiapkan gebrakan besar di bursa transfer musim panas mendatang. Targetnya jelas untuk mengakhiri puasa gelar liga sejak 2019 dan menyaingi dominasi Al-Hilal serta Al-Ittihad.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Al Nassr ingin membangun skuad bertabur bintang di sekitar megabintang mereka, Cristiano Ronaldo.

1. Mohamed Salah

Nama terbesar dalam daftar incaran adalah Mohamed Salah. Bintang asal Mesir itu mengejutkan dunia setelah mengumumkan rencana meninggalkan Liverpool usai sembilan tahun penuh kesuksesan.

Salah tercatat sebagai salah satu legenda klub, berada di peringkat ketiga top skor sepanjang masa Liverpool, serta mempersembahkan dua gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.

Al Nassr ingin memasangkan Salah dengan Ronaldo, menciptakan duet penyerang yang berpotensi menjadi salah satu yang paling mematikan di dunia.

2. Bernardo Silva

Selain Salah, Al Nassr juga membidik gelandang kreatif Bernardo Silva. Pemain Manchester City itu akan berstatus bebas transfer dan menjadi incaran banyak klub elite.

Dengan pengalaman meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions, Silva dianggap sebagai sosok ideal untuk mengatur serangan tim bersama Ronaldo.

Artikel Terkait
Cristiano Ronaldo Tetap Bermain Meski Alami Sakit Perut, Al Nassr Menang Tipis atas Al Ettifaq - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Tetap Bermain Meski Alami Sakit Perut, Al Nassr Menang Tipis atas Al Ettifaq

Jumat, 17 April 2026 | 14.37 WIB

Jumlah Gol Cristiano Ronaldo Diperdebatkan Jelang Target 1000 Gol di Dunia Sepak Bola - Image
Sepak Bola Dunia

Jumlah Gol Cristiano Ronaldo Diperdebatkan Jelang Target 1000 Gol di Dunia Sepak Bola

Jumat, 10 April 2026 | 00.39 WIB

Cristiano Ronaldo Masuk MotoGP, Fermin Aldeguer Resmi Gabung AVA untuk Pemulihan Cedera - Image
Sports

Cristiano Ronaldo Masuk MotoGP, Fermin Aldeguer Resmi Gabung AVA untuk Pemulihan Cedera

Senin, 6 April 2026 | 05.41 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

