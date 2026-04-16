Antara
17 April 2026, 02.31 WIB

Selangkah Lagi! Bojan Hodak di Ambang Pecahkan Rekor Poin Pelatih Legendaris Persib

Bojan Hodak memberi instruksi kepada pemain Persib Bandung jelang laga krusial melawan Semen Padang. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak selangkah lagi dapat mencetak sejarah baru dengan memecahkan rekor 200 poin milik pelatih legendaris Indra M. Thohir, dikutip dari ANTARA.

Hodak kini telah mengoleksi 199 poin dari 94 pertandingan sejak menangani Persib pada pekan keenam Liga 1 2023/2024.

“Saya tidak merasa tertekan, tapi itu hal yang bagus, menyenangkan. Rekor apa pun itu bagus,” ujar Hodak di Bandung, Kamis.

Catatan tersebut diraih Hodak dari 57 kemenangan, 28 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Sementara Indra Tohir mengumpulkan 200 poin dari periode kepelatihannya pada musim 1994/1995, 1999–2001, dan 2005.

Menurutnya, melampaui catatan Indra Thohir memiliki makna penting karena sang legenda telah meletakkan standar tinggi bagi klub, termasuk membawa Persib meraih gelar juara Liga Indonesia.

“Mencapai itu berarti sesuatu yang penting. Melampaui beliau tidak mudah, jadi itu pencapaian yang bagus,” katanya.

Peluang Hodak untuk memecahkan rekor terbuka saat Persib menghadapi Dewa United pada laga Super League berikutnya, Senin (20/4).

Dengan tambahan minimal dua poin akan mengukuhkannya sebagai pelatih dengan raihan poin terbanyak dalam sejarah Persib di era Liga Indonesia.

“Ini sebagai sebuah kehormatan besar mengingat reputasi Indra Thohir yang sangat dihormati di Bandung,” kata dia.

