Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
16 April 2026, 15.40 WIB

Psywar Shukor Adan! Sebut Timnas Indonesia U-17 Mirip Vietnam, Malaysia U-17 Siap Tempur di Piala AFF U-17 2026

Pelatih Malaysia Shukor Adan melancarkan psywar jelang duel panas melawan Timnas Indonesia U-17 di Gresik. (FAM)

JawaPos.com — Duel panas sarat gengsi tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga adu mental setelah psywar dilontarkan kubu lawan.

Timnas Malaysia U-17 akan melawan Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Garuda Muda disebut setara dengan Timnas Vietnam U-17.

Di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam WIB, Indonesia vs Malaysia digelar. Laga itu lanjutan Grup A Piala AFF U-17 2026.

Atmosfer pertandingan dipastikan memanas sejak menit awal. Selain faktor rivalitas klasik, pernyataan pelatih Malaysia, Shukor Adan, menambah bumbu tensi tinggi jelang kickoff.

Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka menjadi bukti kesiapan skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto.

Sebaliknya, Malaysia justru dalam tekanan besar. Mereka harus menelan kekalahan menyakitkan 0-4 dari Vietnam, hasil yang memukul mental para pemain muda Harimau Malaya.

Kondisi kontras ini membuat posisi Indonesia lebih diunggulkan. Namun, justru di momen inilah psywar mulai dimainkan oleh kubu Malaysia.

Pelatih Malaysia, Muhammad Shukor, menilai kekuatan Indonesia dengan Vietnam cukup setara. Kedua tim juga sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia U-17 2026.

“Kedua-dua pasukan melayakkan diri ke Asia Cup bawah 17 tahun kan? Dan mereka mempunyai preparation yang cukup dan mereka mempunyai agaknya team yang bermain agak sama lama,” ujar Muhammad Shukor di Mixed Zone, Senin (13/4/2026).

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore