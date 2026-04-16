Psywar Shukor Adan! Sebut Timnas Indonesia U-17 Mirip Vietnam, Malaysia U-17 Siap Tempur di Piala AFF U-17 2026

Pelatih Malaysia Shukor Adan melancarkan psywar jelang duel panas melawan Timnas Indonesia U-17 di Gresik. (FAM)
JawaPos.com — Duel panas sarat gengsi tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga adu mental setelah psywar dilontarkan kubu lawan.
Timnas Malaysia U-17 akan melawan Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Garuda Muda disebut setara dengan Timnas Vietnam U-17.
Di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam WIB, Indonesia vs Malaysia digelar. Laga itu lanjutan Grup A Piala AFF U-17 2026.
Baca Juga:Shukor Adan Nostalgia Duel Lawan Kurniawan Dwi Yulianto di Piala Tiger! Bumbu Laga Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Atmosfer pertandingan dipastikan memanas sejak menit awal. Selain faktor rivalitas klasik, pernyataan pelatih Malaysia, Shukor Adan, menambah bumbu tensi tinggi jelang kickoff.
Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka menjadi bukti kesiapan skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto.
Sebaliknya, Malaysia justru dalam tekanan besar. Mereka harus menelan kekalahan menyakitkan 0-4 dari Vietnam, hasil yang memukul mental para pemain muda Harimau Malaya.
Baca Juga:Pesan John Herdman ke Timnas Indonesia U-17! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Kunci Hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Kondisi kontras ini membuat posisi Indonesia lebih diunggulkan. Namun, justru di momen inilah psywar mulai dimainkan oleh kubu Malaysia.
Pelatih Malaysia, Muhammad Shukor, menilai kekuatan Indonesia dengan Vietnam cukup setara. Kedua tim juga sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia U-17 2026.
“Kedua-dua pasukan melayakkan diri ke Asia Cup bawah 17 tahun kan? Dan mereka mempunyai preparation yang cukup dan mereka mempunyai agaknya team yang bermain agak sama lama,” ujar Muhammad Shukor di Mixed Zone, Senin (13/4/2026).
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026