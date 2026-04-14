Dua Talenta Papua Bersinar di Timnas U-17: Peres Tjoe dan Chico Yarangga Tampil Menjanjikan

JawaPos.com - Penampilan Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala AFF U-17 2026 langsung mencuri perhatian publik. Kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste di laga perdana bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga menunjukkan kualitas individu para pemain muda yang mulai matang.

Di balik kemenangan tersebut, ada dua nama yang mulai jadi sorotan: Peres Tjoe dan Chico Yarangga.

Keduanya bukan hanya tampil menjanjikan, tetapi juga membawa cerita menarik tentang warisan sepak bola dari keluarga mereka.

Peres Tjoe tampil sejak menit awal sebagai bek kiri. Ia menunjukkan performa yang cukup solid, baik saat bertahan maupun membantu serangan.

Dalam beberapa momen, Peres bahkan terlihat berpindah sisi dan mengisi peran di kanan, menandakan fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain seusianya.

Pergerakan tanpa bola, kemampuan membaca permainan, serta ketenangannya saat menguasai bola menjadi nilai lebih.

Meski bermain di lini belakang, kontribusinya dalam membangun serangan cukup terasa. Ia tidak ragu untuk naik membantu lini tengah, sekaligus tetap disiplin saat harus kembali bertahan.

Yang membuat kisah Peres semakin menarik adalah latar belakangnya. Ia merupakan putra dari mantan pemain Persipura Jayapura, Yohanis Tjoe.