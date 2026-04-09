Moch. Rizky Pratama Putra
09 April 2026, 14.01 WIB

Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA

Latihan Persib Bandung di GBLA jelang laga penting melawan Bali United dengan skuad hampir lengkap. (persib)

JawaPos.com — Kekuatan Persib Bandung kembali penuh di momen krusial perburuan gelar Super League 2025/2026. Dua pemain dengan nilai pasar fantastis siap turun dan memberi suntikan kepercayaan diri saat menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 12 April 2026.

Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Momentum positif ini semakin terasa setelah sejumlah pemain yang sempat absen mulai kembali ke sesi latihan bersama.

Latihan yang digelar di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu 8 April 2026, menjadi sinyal kebangkitan kekuatan penuh Maung Bandung.

Bojan menyebut sesi tersebut masih berfokus pada pemulihan setelah pertandingan sebelumnya.

"Ini latihan pertama setelah pertandingan, hanya pemulihan. Hari ini hanya latihan ringan dan semua pemain hadir," ujar Bojan usai memimpin latihan. Pernyataan itu menegaskan kondisi skuad yang semakin solid jelang laga penting.

Meski begitu, tidak semua pemain langsung bergabung penuh dalam latihan. Andrew Jung yang sebelumnya absen karena cedera masih menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan.

Namun, kabar baik datang dari perkembangan kondisi sang striker asal Prancis tersebut. Bojan memastikan Jung akan kembali berlatih normal bersama tim pada sesi berikutnya.

"Jung tidak berlatih bersama tim hari ini, dia hanya di pinggir lapangan. Tapi besok dia akan ikut bergabung," jelas pelatih asal Kroasia itu. Kehadiran Jung tentu akan menambah daya gedor lini depan Persib Bandung.

Selain Jung, Beckham Putra Nugraha juga sempat absen karena kondisi kesehatan. Namun, situasi tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena ia diprediksi segera kembali merumput bersama rekan-rekannya.

