Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA

Latihan Persib Bandung di GBLA jelang laga penting melawan Bali United dengan skuad hampir lengkap. (persib)
JawaPos.com — Kekuatan Persib Bandung kembali penuh di momen krusial perburuan gelar Super League 2025/2026. Dua pemain dengan nilai pasar fantastis siap turun dan memberi suntikan kepercayaan diri saat menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 12 April 2026.
Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Momentum positif ini semakin terasa setelah sejumlah pemain yang sempat absen mulai kembali ke sesi latihan bersama.
Latihan yang digelar di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu 8 April 2026, menjadi sinyal kebangkitan kekuatan penuh Maung Bandung.
Baca Juga:Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang
Bojan menyebut sesi tersebut masih berfokus pada pemulihan setelah pertandingan sebelumnya.
"Ini latihan pertama setelah pertandingan, hanya pemulihan. Hari ini hanya latihan ringan dan semua pemain hadir," ujar Bojan usai memimpin latihan. Pernyataan itu menegaskan kondisi skuad yang semakin solid jelang laga penting.
Meski begitu, tidak semua pemain langsung bergabung penuh dalam latihan. Andrew Jung yang sebelumnya absen karena cedera masih menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan.
Baca Juga:Perang Urat Syaraf Bojan Hodak! Rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta Menuju Gelar Juara Makin Panas
Namun, kabar baik datang dari perkembangan kondisi sang striker asal Prancis tersebut. Bojan memastikan Jung akan kembali berlatih normal bersama tim pada sesi berikutnya.
"Jung tidak berlatih bersama tim hari ini, dia hanya di pinggir lapangan. Tapi besok dia akan ikut bergabung," jelas pelatih asal Kroasia itu. Kehadiran Jung tentu akan menambah daya gedor lini depan Persib Bandung.
Selain Jung, Beckham Putra Nugraha juga sempat absen karena kondisi kesehatan. Namun, situasi tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena ia diprediksi segera kembali merumput bersama rekan-rekannya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven