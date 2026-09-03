Prediksi Skor Real Sociedad vs Celta Vigo: Erreala Diprediksi Menang 2-1 di Reale Arena

Real Sociedad diprediksi mampu mengalahkan Celta Vigo dalam lanjutan Liga Spanyol di Reale Arena. (Real Sociedad)
JawaPos.com — Real Sociedad berpeluang mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Spanyol di Reale Arena, Jumat (4/9/2026) pukul 02.00 WIB, setelah meraih kemenangan perdana musim ini atas Espanyol.
Sebaliknya, Celta Vigo datang dengan modal buruk setelah hanya mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan belum meraih kemenangan pada awal musim 2026/2027.
Real Sociedad memang mengawali kompetisi dengan dua kekalahan beruntun saat menghadapi Real Betis dan Real Madrid di laga tandang.
Namun, tim asuhan Pellegrino Matarazzo langsung bangkit ketika tampil di kandang sendiri dengan menundukkan Espanyol 2-1.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Real Sociedad untuk menghadapi Celta Vigo. Apalagi, Erreala memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan sejak Matarazzo menangani tim di kompetisi La Liga.
Matarazzo kini tercatat mengantongi enam kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya dua kekalahan dalam 12 pertandingan liga kandang bersama Real Sociedad.
Catatan itu menjadi salah satu alasan mengapa tuan rumah lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan kedua secara beruntun.
Kemenangan atas Espanyol juga menunjukkan kemampuan Real Sociedad dalam merespons tekanan setelah mendapatkan hasil buruk pada dua pertandingan awal.
Ander Barrenetxea dan Orri Oskarsson menjadi pencetak gol, sementara Mikel Oyarzabal tampil menentukan dengan menyumbangkan dua assist.
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Jawa Pos
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