Harry Kane dan Bayern Munich Memulai Negosiasi Perpanjangan Kontrak hingga 2029

JawaPos.com – Harry Kane mengonfirmasi telah memulai pembicaraan dengan Bayern Munich mengenai perpanjangan kontrak baru.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Striker asal Inggris tersebut masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2027, tetapi kedua belah pihak dikabarkan memiliki keinginan untuk melanjutkan kerja sama.

Kane menyebut negosiasi baru dimulai pekan lalu dan tidak memperkirakan kesepakatan akan segera tercapai karena pentingnya keputusan tersebut bagi masa depan kariernya.

Pemain berusia 33 tahun itu mengaku lebih memilih untuk tetap bertahan di Bayern Munich, sementara pihak klub juga menunjukkan optimisme terhadap proses negosiasi.

Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menyebut pembicaraan berlangsung harmonis, sedangkan CEO Jan-Christian Dreesen menegaskan klub dan Kane memiliki keinginan yang sama untuk mencapai kesepakatan.

Salah satu opsi yang dikabarkan sedang dipertimbangkan adalah memperpanjang masa baktinya hingga 2029, meski belum ada kesepakatan resmi.

Keinginan Bayern mempertahankan Kane tidak terlepas dari kontribusi besarnya sejak bergabung dari Tottenham Hotspur pada 2023.