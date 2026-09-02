Manchester City Datangkan Enzo Fernandez dari Chelsea

JawaPos.com - Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi lima tahun atau hingga 30 Juni 2031.

Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir.

Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya.

"Saya sangat bahagia bisa berada di sini, dan saya siap menghadapi tantangan untuk membantu City terus memenangkan trofi. Itu adalah klub yang dibangun untuk meraih kesuksesan," ujar Enzo.

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Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City Hugo Viana menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya.

Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol.

"Dia piawai memainkan berbagai gaya sepak bola. Dia nyaman bermain dengan pola penguasaan bola, dan juga mampu menjalankan serangan balik secara efektif," kata Hugo Viana.