Antonio Rudiger Gantung Sepatu dari Timnas Jerman

Antonio Rudiger saat membela timnas Jerman. (Dok UEFA)
JawaPos.com - Pemain bertahan Antonio Rudiger mengumumkan pensiun dari karir internasional bersama tim nasional Jerman, setelah gelaran Piala Dunia 2026 selesai.
"Setelah beberapa waktu refleksi, saatnya saya mengakhiri karir saya di tim nasional dan memberi jalan bagi generasi muda," tulis pemain belakang yang memperkuat Real Madrid itu, lewat laman resmi Instagramnya, Rabu.
Mantan pemain AS Roma tersebut memulai debut bersama dengan timnas Jerman pada 2014.
Rudiger tercatat tampil dalam total 86 pertandingan bersama Jerman dengan catatan tiga gol.
Pemain berusia 33 tahun tersebut memutuskan untuk gantung sepatu dari timnas Jerman menyusul fokus karir di klub.
"Meskipun tujuan besar telah terlepas dalam turnamen terakhir (Piala Dunia 2026). Kami harus menghadapi kekalahan yang menyakitkan. Itu adalah babak yang sangat istimewa yang akan selamanya mendefinisikan saya," tulis Rudiger.
Dengan pengumuman itu, Rudiger tidak akan masuk dalam proyek timnas Jerman dalam era baru bersama pelatih Juergen Klopp.
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Jawa Pos
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