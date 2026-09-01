AS Roma Tumbangkan Lecce, Donyell Malen Tak Ingin Pikirkan Scudetto

Donyell Malen setelah cetak gol ke gawang Lecce. (Dok. AS Roma)
JawaPos.com - AS Roma berhasil mengalahkan Lecce di pekan kedua Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Via del Mare, Senin (31/8).
Donyell Malen menjadi bintang dalam laga melawan Lecce. Ia berhasil mencetak dua gol pada menit keempat dan ke-23.
Selain itu, dua gol lainnya dicetak oleh Matias Soule dan Rodrigo Mora. Mereka masing-masing mencetak gol pada menit ke-25 dan 65.
Setelah AS Roma meraih kemenangan kedua, Donyell Malen ditanya tentang peluang timnya meraih Scudetto. Ia mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut karena AS Roma sedang fokus menjalani setiap pertandingan.
"Masih jauh, masih banyak pertandingan tersisa. Kita perlu tetap fokus dan menghadapi setiap pertandingan dengan tekad yang sama," kata Donyell Malen kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Selasa (1/9).
Penyerang timnas Belanda tersebut sudah mencetak lima gol dalam dua pertandingan. Malen mengaku senang dengan pencapaian tersebut dan ingin fokus menghadapi setiap pertandingan.
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"Tidak, tentu saja tidak. Mimpi ada karena suatu alasan; setiap orang harus bermimpi. Namun, kami sangat fokus, pertandingan demi pertandingan. Kita perlu melanjutkan dengan rendah hati dan terus bekerja seperti yang kita lakukan," pungkas Malen.
Gian Piero Gasperini kembali memainkan Donyell Malen di lini depan. Ia bermain 67 menit dan digantikan Santiago Castro.
Secara statistik permainan, Malen tampil sangat tajam. Melansir Fotmob, ia melepaskan lima tendangan yang dua diantaranya menjadi gol.
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