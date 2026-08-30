Heboh! Nottingham Forest Sepakati Transfer Daniel Munoz dari Palace

Daniel Munoz (CPFC)

JawaPos.com - Nottingham Forest semakin aktif bergerak pada bursa transfer musim panas 2026. Klub Premier League tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk mendatangkan bek kanan asal Kolombia, Daniel Munoz.

Nilai transfer Munoz disebut mencapai minimal GBP 22 juta atau sekitar Rp 500 miliar. Kepindahan tersebut kini tinggal menunggu sang pemain menjalani tes medis sebelum resmi menjadi bagian dari skuad Nottingham Forest.

Transfer Daniel Munoz juga memiliki cerita tersendiri. Pemain berusia 30 tahun itu akan kembali bekerja sama dengan Oliver Glasner, yang saat ini menjadi pelatih Nottingham Forest.

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Glasner sebelumnya menangani Crystal Palace dan menjadi sosok yang cukup mengenal kemampuan Munoz. Di bawah arahannya, Munoz berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Palace.

Munoz bergabung dengan Crystal Palace dari klub Belgia, Genk, pada 2024. Sejak saat itu, ia langsung menjadi bagian penting dari skuad The Eagles.

Selama memperkuat Palace, Munoz mencatatkan 109 penampilan di berbagai kompetisi dan mencetak 11 gol. Kontribusinya juga ikut membantu klub meraih dua trofi bersejarah, yakni FA Cup dan Europa Conference League.

Meski masih memiliki kontrak kurang dari dua tahun, Crystal Palace disebut siap melepas Munoz pada musim panas ini. Klub juga telah menyiapkan pemain untuk mengisi posisi yang kemungkinan ditinggalkan bek Kolombia tersebut.

Palace sebelumnya merekrut Anan Khalaili dari klub Belgia, Royale Union Saint-Gilloise. Pemain asal Israel itu diproyeksikan menjadi salah satu opsi untuk menggantikan peran Munoz di skuad asuhan Pierre Sage.

Munoz mengawali musim 2026/27 dengan tampil sebagai starter ketika Crystal Palace menghadapi Everton. Namun, Palace harus menelan kekalahan 0-2 dalam pertandingan tersebut.

Pada laga berikutnya melawan Manchester City, Munoz justru hanya berada di bangku cadangan. Palace kemudian kalah telak 1-4 dari juara Inggris tersebut.