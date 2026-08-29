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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Liverpool Ditahan Imbang Nottingham Forest, Alexander Isak Kecewa Kebobolan Duluan

Pemain Liverpool Alexander Isak setelah cetak gol ke gawang Nottingham Forest. (Dok. Liverpool) - Image

Pemain Liverpool Alexander Isak setelah cetak gol ke gawang Nottingham Forest. (Dok. Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool harus mendapatkan hasil imbang saat menjamu Nottingham Forest di pekan kedua Liga Inggris laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Anfield, Sabtu (29/8).

Liverpool harus tertinggal lebih dulu dari Nottingham Forest setelah Dan Ndoye mencetak gol pada menit ke-24. Di babak kedua, tim tuan rumah sukses menyamakan kedudukan lewat gol dari Alexander Isak menit ke-60.

Di menit ke-70, Nottingham Forest kembali unggul setelah Morgan Gibbs-White mencetak gol penalti. Beruntung Liverpool tidak malu di depan publik sendiri karena Victor Munoz mencetak gol penyama kedudukan menit ke-82.

Alexander Isak sebenarnya tidak mempermasalahkan dengan semangat juang para pemain Liverpool. Ia cukup menyesal karena timnya harus kebobolan terlebih dahulu.

"Saya rasa tidak ada masalah dengan semangat juang dan pantang menyerah. Saya rasa kita juga menunjukkannya minggu lalu. Jelas, kita memulai pertandingan dengan cukup buruk hari ini juga," kata Alexander Isak kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (29/8).

"Ketika kita mendapatkan momentum dengan mencetak gol, di situlah kita perlu menjadi lebih baik, menurut saya, karena lagi-lagi hari ini kita kebobolan dengan cukup cepat setelah itu. Tetapi dari posisi kita saat itu, selalu baik untuk mendapatkan sesuatu dari pertandingan," lanjut penyerang timnas Swedia itu.

Isak mencetak gol pertamanya musim ini. Meskipun demikian, ia tidak menargetkan berapa gol yang bakal dicetaknya.

"Ya, tentu saja. Itulah tugas utama seorang striker. Jelas saya sangat senang bisa mencetak gol pertama dan semoga gol-gol selanjutnya terus berdatangan," ujar Alexander Isak.

"Tidak juga. Saya rasa setiap striker ingin mencetak gol di setiap pertandingan yang dimainkannya. Tentu saja itu sulit, tetapi hadapi setiap pertandingan satu per satu," pungkas pemain nomor punggung 9 tersebut.

Editor: Banu Adikara
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